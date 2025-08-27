Cum acționează hackerii

Potrivit Google, cele mai multe dintre accesările neautorizate sunt realizate prin mesaje-capcană. Utilizatorii primesc emailuri cu linkuri către pagini de autentificare false, unde își introduc datele personale, sau sunt convinși să dezvăluie coduri de securitate sub pretextul unor verificări.

Deși mulți dintre cei care folosesc Gmail aleg parole unice și complexe, doar o treime dintre utilizatori le actualizează constant, ceea ce îi face vulnerabili.

Recomandările Google

Pentru a reduce riscul de compromitere a conturilor, Google recomandă:

schimbarea imediată a parolei,

activarea autentificării în doi pași,

și o atenție sporită la emailurile suspecte.

„Securitatea utilizatorilor rămâne prioritatea noastră. Le recomandăm tuturor să își revizuiască setările de protecție și să evite deschiderea mesajelor provenite din surse necunoscute”, au transmis reprezentanți ai companiei.

Alte atacuri și posibile noi amenințări

Recent, compania a avertizat și asupra unei breșe care a vizat platforma Salesforce, exploatată prin atacuri de tip social engineering. În aceste cazuri, hackerii s-au prezentat drept tehnicieni IT pentru a obține acces la date sensibile.

În spatele unora dintre aceste acțiuni s-ar putea afla gruparea ShinyHunters, cunoscută pentru atacuri de amploare asupra companiilor AT&T, Microsoft, Santander și Ticketmaster. Specialiștii în securitate cibernetică se tem că hackerii ar putea trece la metode mai agresive, inclusiv prin lansarea unui site dedicat scurgerilor de date furate.