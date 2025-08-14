Atac cibernetic

Potrivit AGID, imaginile furate sunt în format de înaltă rezoluție și provin din sistemele informatice ale zece hoteluri italiene. Acestea au fost colectate în timpul procedurilor standard de check-in, când oaspeții sunt solicitați să prezinte un act de identitate. Autoritățile nu exclud ca lista unităților vizate să se extindă pe măsură ce investigația avansează.

Experții în securitate cibernetică avertizează că informațiile sustrase pot fi folosite pentru activități frauduloase, precum falsificarea de documente, deschiderea de conturi bancare sau furtul de identitate digitală. „Consecințele pentru victime pot fi serioase, atât financiar, cât și juridic”, subliniază AGID.

Atacurile cibernetice asupra hotelurilor și platformelor de rezervări nu sunt un fenomen izolat. În ultimii ani, lanțuri internaționale precum Marriott și Caesars, dar și platforma Booking.com, au fost ținta unor breșe de securitate care au expus datele a milioane de clienți.

