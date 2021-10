Durerile de cap afecteaza atat adultii cat si copiii

Doctorul Emad Estamalik, din orasul Cleveland, a declarat ca migrenele tind sa fie unele dintre cele mai frecvente complicatii pe termen lung de care sufera pacientii care au trecut prin boala. “Migrenele si durerile de cap au o frecventa ridicata la pacientii care au fost infectati, iar aceste simptome pot persista chiar si saptamani intregi dupa vindecare”, spune medicul. Tot acesta a declarat ca migrenele si durerile de cap afecteaza adultii dar si copiii.

Durerea de cap persistenta poate provoca accident vascular cerebral

Unii pacienti care s-au vindecat de Covid-19 spun ca durerile de cap pe care le dezvolta sunt necrutatoare si se manifesta violent.Cu cat durerea de cap persista mai mult, “poate exista o afectare a tesutului cerebral, iar aceasta problema poate provoca in viitor un risc de accident vascular cerebral”, spune Dr. Estamalik.



Pacientii alergici sau cu probleme respiratorii pot avea dureri de cap chiar daca nu au contactat virusul



In timp ce durerile de cap sunt un indicator important al infectiei cu SARS Cov 2, doctorul Estamalik avertizeaza: “Daca pacientul sufera de alergii sau probleme respiratorii, durerile de cap pot fi puse in seama acestor afectiuni. Dar daca contactam virusul si nu dezvoltam alte simptome in afara de durerea de cap, ar fi bine ca pacientul sa se testeze, pentru a nu exista complicatii in caz ca este infectat cu COVID 19. De aceea testarea este importanta, pentru ca putem preveni comorbiditati care ar putea aparea in urma infectarii’’, a mai spus doctorul.

Specialistii avertizeaza: Nu utilizati in exces analgezice !

Doctorul Estamalik transmite ca cei care iau in exces analgezice sau medicamente fara reteta pot avea ca efecte secundare durerile de cap.



Stilul de viata sanatos si terapia psihologica, remedii pentru tratarea migrenelor

Doctorul Estamalik spune ca sunt si alte cai de atac pentru vindecarea durerilor de cap, daca acestea persista de mult timp si nu este vorba de infectia cu COVID-19. In plus, unele dureri de cap pot fi vindecate natural, printr-un stil de viata sanatos si consiliere psihologica.