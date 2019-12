DETALII ȘOCANTE despre incendierea pacientei de la Floreasca VIDEO

Șeful Corpului de Control prezent la Spitalul Floreasca, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, a prezentat duminică primele informații despre tragicul accident petrecut în urmă cu o săptămână.

Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat că electrobisturiul NU trebuia folosit cu dezinfectanctul de aseptizare a blocului operator.

„Este rezultatul combinatiei dintre un bioacid care s-a folosit la aseptizarea tegumentelor pacientei cu concentrație ridicată de alcool, câmpurile chirurgicale textile si folosirea unui electrobisturiu. Este foarte probabil ca din intersecția acestor trei elemente să se fi produs acest incendiu. Este un biocid folosit la aseptizarea câmpului operator, tegumentelor pacientei. Acest biocid are autorizatie de a fi folosit in acest sens, problema este că electrobisturiul care s-a folosit are în specificația tehnică interdictia de a fi folosit in combinație cu biocidul respectiv”, a spus Moldovan.

De asemenea, chirurgul, Mircea Beuran a explicat într-o intervenție la Realitatea Plus că a ajuns la spital după ce a avut loc incidentul și că el a fost cel care a finalizat operația, dar nu își explică de ce informația nu a ajuns la minister.

Mircea Beuran acuză conducerea Spitalului Floreasca pentru că nu a informat Ministerul Sănătății despre accident așa cum prevede protocolul și în același timp nu exclude posibilitatea unei erori umane în cazul femeii incendiate în sala de operație în urmă cu o săptămână. Declarațiile au fost făcute duminică dimineață la Realitatea PLUS.

Ministrul Sănătății, Victor Costache, a declarat sâmbătă că s-a declanșat o anchetă în cazul pacientei arse în timpul unei operații efectuată în data de 22 decembrie la spitalul Floreasca sub coordonarea medicului Mircea Beuran. În cazul în care va fi găsit vinovat, medicul Mircea Beuran riscă deschiderea unui dosar penal și va rămâne fără drept de practică.

Mircea Beuran va fi audiat în acest caz, luni, 30 decembrie.

"Chirurgul Beuran va fi audiat luni dimineața. Intervenția a avut loc duminică dimineața, 22 decembrie, și noi am aflat vineri seara, 27 decembrie. Am fi trebuit să știm chiar de duminică, mai ales că spitalul este în subordinea directă a ministerului sănătății”, a anunțat ministrul Victor Costache sâmbătă, la Realitatea PLUS.