Descoperire tragică într-o fântână din Botoșani. O femeie de 46 de ani a fost găsită fără viață

Publicat 6 aug. 2026, 14:09 Actualizat 6 aug. 2026, 14:10

O femeie în vârstă de 46 de ani a fost găsită fără viață într-o fântână din localitatea Tudora, județul Botoșani. Descoperirea a fost făcută, joi la amiază, de o vecină, care a sunat imediat la 112.

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