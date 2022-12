Cancelarul austriac Karl Nehmer face declarații miercuri seară, pe tema aderării României la Spațiul Schengen, alături de președintele PPE, Manfred Weber, de la Viena.

Poziția Austriei este transmisă după ce premierul Nicolae Ciucă a anunțat, într-o declarație de presă la Guvern, că România va cere vot pe aderarea la Schengen joi, în Consiliul JAI, subliniind că starea de incertitudine nu mai poate continua. Singurul stat care se opune în acest moment aderării României la Spațiul Schengen este Austria, Suedia și Olanda au revenit asupra deciziilro lor, votând în ultimele două săptămâni în favoarea admiterii țării noastre în zona de liberă circulație a cetățenilor UE.

Votul privind extinderea spațiului Schengen cu România, Bulgaria și Croația se va da la Consiliul Miniștrilor de Justiție și Afaceri Interne din UE (JAI), care are loc în 8 şi 9 decembrie 2022.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat deja că „vom negocia până în ultima clipă”.

„Se discută și se negociază, nu ne vom opri din negocieri în ultimul moment”, a anunțat Iohannis la summitul UE - Balcanii de Vest de la Tirana.

În plus, șeful statului a declarat deja că România se angajează să susțină eforturile UE de limitare a migrației ilegale, chiar dacă țara noastră nu se află pe ruta migratorie a Balcanilor de Vest și nici nu este o sursă relevantă de migranți.

Acuzațiile Austriei legate că România nu a împiedicat migrarea refugiaților ilegali vin în condițiile în care aceștia nici nu mai trec prin România. O arata inclusiv datele Agentiei Europene pentru Protectia Frontierelor, Frontex, care contrazic toate argumentele austriecilor

În același timp, refuzul brusc al Austriei pentru aderarea României la Spațiul Schengen ar avea, de fapt, o miză mult mai mare. Potrivit unor surse, austriecii ar vrea gazele din Marea Neagră pentru a fi de acord cu intrarea României în Schengen. Mai exact, Austria ar vrea modificarea legii offshore.

Se pare că Austria vrea gazele din Marea Neagră pentru a fi de acord cu intrarea noastră în Schengen, potrivit surselor. “Adevărata miză pentru Austria este reprezentată, de fapt, de gazele din Marea Neagră. Austriecii vor acum modificarea legii offshore în acest sens, pentru că legea actuală prevede faptul că România deține dreptul de preempţiune la achiziția gazelor. Iar Austria vrea ca toată cantitatea produsă din Marea Neagra, partea Petrom, să fie dusă prin Ungaria către Austria, 25% să rămână în Ungaria și 75% să meargă spre Austria și Bavaria”, potrivit surselor. Autoritățile române au spus în nenumărate rânduri că așteaptă de la OMV Petrom și Romgaz decizia finală cât mai curând, în condițiile în care modificările la Legea Offshore au fost făcute în consultare cu firmele implicate.

În plus, Manfred Weber, șeful Partidului Popular European, a devenit primul politician european care a făcut o legătură între veto-ul Austriei și interesul Rusiei de a slăbi Uniunea Europeană. El a criticat miercuri, într-o vizită la Viena, poziția guvernului Austriei în chestiunea aderării la Schengen și a spus că, în contextul invaziei ruse din Ucraina, amintind de interesul Rusiei de a diviza UE. Șeful PPE se află miercuri la Viena în încercarea de a-l convinge pe premierul austriac, membru al PPE, să nu se opună intrării României și Bulgariei în Schengen.

„La acest moment, toate statele membre ne susţin în avansarea aderării, inclusiv Olanda şi Suedia, cu excepţia Austriei. Avem inclusiv susţinerea fermă a Franţei şi Germaniei, reconfirmată la toate nivelurile. Referitor la Austria, putem afirma că am avut întâlniri la nivelurile cele mai înalte: preşedintele României cu cancelarul Austriei, miniştrii de interne şi experţii tehnici. Datele, inclusiv de la instituţiile europene, confirmă că România nu se află pe fluxurile de migraţie care să genereze temeri. Practic, nu putem vorbi despre o justificare reală în acest moment. Înţelegem cu toţii că migraţia este o problemă sensibilă politic şi că este nevoie de măsuri mai eficiente de răspuns, dar blocarea aderării României la Schengen nu va aduce răspunsurile dorite de Austria. Dimpotrivă, aderarea României va face spaţiul Schengen şi mai sigur, prin implicarea României. (...) Un lucru este cert, suntem hotărâţi să mergem până la capăt, inclusiv prin a cere un vot pentru România în Consiliul JAI de mâine, 8 decembrie. Starea actuală de incertitudine nu mai poate continua.

Îndeplinim toate condiţiile, avem toate argumente foarte solide care ne susţin solicitările. Ne vom baza pe ele şi mâine în discuţiile din Consiliul JAI, când vom cere să se formuleze, prin vot, fără tergiversări, o decizie pentru România”, a transmis premierul Nicolae CIucă, miercuri, într-o declarație de presă.

”Austria e o țară mică care are acum 100.000 de migranți ilegali. E o problemă reală, toată Europa lucrează pentru a o rezolva. Dar nu poți rezolva o problemă creând o altă problemă, prin ținerea României și a Bulgariei în afara Schengen. Austria e partener-cheie, am discutat cu ei. Susținem cererile Austriei din perspectiva problemelor cu imigrația, dar până în acest an Austria nu a spus nimic despre Schengen. Nici o problemă nu se va rezolva dacă ținem România în afara spațiului Schengen”, a declarat miercuri și Manfred Weber, de la Viena.