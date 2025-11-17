Efectele dormitului pe partea stângă

Există diverse efecte pozitive pe care dormitul în această poziție le poate avea pentru organism. De exemplu, sângele poate să circule mai eficient în organism, iar simptomele de reflux gastroesofagian pot fi ținute sub control.

Desigur, există și unele posibile riscuri, asociate cu această poziție de somn. În unele cazuri, dormitul pe partea stângă poate pune presiune asupra inimii și poate cauza dureri de gât și de umăr. scrie Click.ro.

De ce spun medicii că este cea mai sănătoasă poziție

Cu toate acestea, atunci când vine vorba despre efecte pozitive, există numeroase funcții din organism ce pot fi sprijinite de această poziție de somn.

De exemplu, partea stângă este dominantă pentru sistemul limfatic. Limfa este responsabilă cu transportarea nutrienților necesari pentru corp, cum ar fi proteinele și glucoza. În plus, dormitul pe partea stângă facilitează și mobilitatea lichidului către splină, care ar trebui, astfel, să funcționeze mai bine.

Prevenirea refluxului gastric

De asemenea, în mod surprinzător, această poziție este bună și pentru sistemul digestiv. Mai precis, resturile de mâncare vor coborî mai ușor din intestinul gros în colon. În plus, această poziție permite pancreasului și stomacului să stea într-o poziție naturală și să elimine enzime și suc gastric.

După masă, chiar este recomandată o perioadă de măcar zece minute de odihnă, pe care să o petrecem întinși pe partea stângă. Iar atunci când dormim pe partea stângă, acidul gastric nu mai poate urca în esofag, lucru ce previne refluxul gastroesofagian.

Îmbunătațirea circulației sanguine

Există și situații în care această poziție de somn poate îmbunătăți circulația sângelui. Unii medici recomandă femeilor gravide să doarmă pe partea stângă, pentru ca sângele să ajungă mai ușor la uter și la ficat. În plus, această poziție poate ajuta sângele să circule mai ușor și către rinichi.

Deși poate părea un detaliu banal, poziția în care dormim are un efect important asupra modului în care organismul funcționează. Iar cei care dorm pe partea stângă pot observa, în timp, anumite beneficii.