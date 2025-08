Studiul si metodologia

Studiul a analizat datele a 4.642 de pacienti diabetici, care au participat la Sondajul National de Sanatate si Nutritie intre anii 2003 si 2014. Cercetatorii au urmarit nu doar ce mananca pacientii, ci si cand consuma acele alimente. Astfel, s-a cautat sa se determine o relatie intre supravietuirea pe termen lung si ora aportului alimentar.

Rezultatele studiului: Importanta orei mesei

Una dintre concluziile majore ale studiului a fost ca nu doar alegerile alimentare, ci si momentul in care alimentele sunt consumate au un impact semnificativ asupra sanatatii persoanelor cu diabet.

De exemplu, s-a observat ca un consum ridicat de cartofi sau legume cu amidon dimineata a fost asociat cu o supravietuire mai buna. La pranz, consumul de cereale integrale s-a dovedit benefic, iar seara, legumele inchise la culoare si laptele au avut efecte pozitive asupra sanatatii pe termen lung. Totodata, reducerea consumului de carne procesata la cina a fost legata de rezultate mai bune in ceea ce priveste speranta de viata, scrie Sfat Naturist.

Implicatii pentru gestionarea diabetului

Acest studiu subliniaza rolul nu doar al calitatii alimentelor, ci si al momentului in care sunt consumate. Pentru persoanele cu diabet, gestionarea meselor in functie de timp poate deveni o componenta importanta a tratamentului. Prin ajustarea orei meselor si a tipului de alimente consumate in diferite momente ale zilei, pacientii ar putea imbunatati rezultatele pe termen lung si ar putea reduce riscul de complicatii asociate diabetului, scrie aceeași sursă.