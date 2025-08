Recent, revista științifică The Lancet Public Health a publicat o analiză a 57 de studii pe această temă, concluzionând că adevărata diferență pentru sănătate o fac 7.000 de pași pe zi.

„Comparativ cu doar 2.000 de pași pe zi, 7.000 se asociază cu un risc cu 47% mai mic de mortalitate din orice motiv, un risc cu 25% mai mic de boli cardiace și un risc cu 47% mai mic de deces din cauza acestora”, arată cercetarea, scrie adevarul.ro

Aceeași analiză indică faptul că acest nivel de activitate zilnică reduce riscul de cancer cu 6% și riscul de deces cauzat de cancer cu 37%. De asemenea, scade cu 14% riscul de diabet de tip 2, cu 38% riscul de demență, cu 22% riscul de depresie și cu 28% riscul de a suferi o cădere.

În continuare, vei descoperi detalii despre aceste descoperiri, implicațiile lor pentru sănătatea noastră și cum se compară nivelul de activitate fizică al românilor cu cel din alte țări.

7.000 de pași pe zi: un nou prag pentru o sănătate mai bună

„Deși 10.000 de pași pe zi pot rămâne un obiectiv realizabil pentru persoanele mai active, 7.000 de pași s-au asociat cu îmbunătățiri semnificative ale stării de sănătate și pot reprezenta un scop mai realist și mai ușor de atins pentru alții”, afirmă autorii studiului.

Cercetătorii subliniază însă că unele dintre aceste beneficii au un grad mai redus de certitudine științifică, fiind susținute de un număr mai mic de studii – cum ar fi legătura dintre numărul de pași și incidența cancerului sau decesele cauzate de boli cardiace.

Autorii recunosc, de asemenea, că studiile analizate pot conține anumite erori, întrucât nu specifică vârsta sau gradul de fragilitate al participanților. Din acest motiv, continuarea cercetărilor este necesară.

Totuși, această analiză se remarcă prin numărul foarte mare de participanți: peste 160.000 de persoane. De altfel, este cel mai amplu studiu realizat până acum pe acest subiect.

Studiile recente despre pași: mai mult decât numărul contează și ritmul

Majoritatea studiilor care au investigat legătura dintre numărul de pași făcuți zilnic și beneficiile pentru sănătate s-au concentrat în special pe mortalitate sau pe incidența bolilor cardiovasculare.

Mai mult, un studiu publicat în Journal of the American College of Cardiology a sugerat că numărul optim de pași pentru sănătatea inimii este între 7.000 și 9.000.

În plus, acest studiu a subliniat importanța ritmului mersului. Autorii au observat că persoanele care mergeau mai repede aveau rezultate mai bune în ceea ce privește rata mortalității, recomandând astfel mersul pe jos într-un ritm alert, scrie aceeași sursa.