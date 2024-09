Cei mai predispuși sunt copiii care, în locul apei plate, beau sucuri (acidulate sau nu), iar adolescenții consumă multe energizante.

Potrivit unui studiu realizat în Statele Unite de către cercetătorii prestigioasei Universități Harvard, mai mult de jumătate dintre copiii americani sunt deshidratați. Mai mult, un sfert dintre ei nu beau apă deloc.

Cifrele spun că 70% dintre băieții cu vârste cuprinse între 2 și 19 ani beau zilnic lichide dulci.

De ce ai nevoie de apă

Corpul uman este compus din 65% apă și are nevoie de apă pentru mai multe procese fiziologice vitale organismului:

– circulația sangvină

– metabolismul

– reglarea temperaturii corpului

– eliminarea toxinelor.

Este suficient să pierzi 1-2% din totalul de apă pentru că organismul să trimită primele semnale de sete. De aceea nu este indicat să aștepți să ți se facă sete că să bei apă.

Atunci când îți e poftă de ceva dulce, nu da fugă să-ți cumperi o ciocolată sau o prăjitură, ci mergi să bei un pahar cu apă. Poftă de dulce este de fapt un mesaj al corpului că are nevoie de apă.

Iată ce semnale mai trimite organismul când este deshidratat:

– oboseală, amețeală

– scăderea puterii de concentrare

– crampe musculare

– uscarea pielii

– culoare închisă (spre maroniu) a urinei

– respirație urat mirositoare

– schimbări de dispoziție

– frisoane

– dureri de încheieturi sau de spate

– constipație

– durere de cap.

Deshidratarea severă amenință viață. Dar nici deshidratarea mai ușoară nu este lipsită de pericole. Specialiștii spun că funcțiile cognitive și abilitățile de concentrare la persoanele deshidratate sunt la fel de scăzute că la persoanele care au băut alcool.

Înlocuirea apei plate cu alt lichid este greșită

Corpul uman are nevoie de apă, nu de suc. Sucurile acidulate sau nu, băuturile pentru sportivi sau energizantele conțin și ele apă, însă pe lângă apă mai au și alte ingrediente care au efect diuretic, deci de deshidratează. Mai mult, acestea conțin zahăr care contribuie la apariția disfuncțiilor metabolice și a obezității. O cutie de suc pe zi, înseamnă un plus de aproape 7 kilograme într-un an. O cutie de suc pe zi crește riscul de diabet cu 85%, iar cei care beau și mai mult suc pe zi își cresc simțitor riscul de a face cancer.

De ce trebuie evitate băuturile pentru sportivi

Mulți oameni consideră că băuturile pentru sportivi sunt o alternativă în cazul deshidratării pentru că refac nivelul electrolitic. Partea proastă este că băuturile pentru sportivi conțin de două-trei ori mai mult zahăr decât sucurile. În plus, acestea mai conțin arome artificiale, coloranți, fructoza, niciunul dintre aceste ingrediente nefiind recomandate pentru o sănătate optimă, cu atât mai puțin copiilor.

Pentru refacerea nivelului electrolitic, poți adaugă sare naturală, neprocesata, de Himalaya. Ea conține 84 de minerale diferite de care organismul are nevoie pentru o funcționare optimă. Apă din nuca de cocoș este, de asemenea, bună pentru a restabili echilibrul electrolitic.

Atenție la sucul de fructe

Nici măcar sucul de fructe, preparat în casă nu este sănătos. Specialiștii spun că un pahar de suc de fructe conține aproximativ 8 lingurițe de zahăr (din fructoza), iar un suc acidulat din comerț, aproximativ 10 lingurițe. Acesta crește riscurile dezvoltării obezității, apariției ficatului gras, creșterii tensiunii arteriale și ale instalării diabetului de tip 2, în special la copii. Cel mai sănătos este fructul, consumat că atare, nu stors.

SURSA