Ministerul Educației și Cercetării din România a exprimat preocuparea față de impactul reformei educaționale din Ucraina asupra școlilor românești, insistând pe importanța unui dialog constructiv între cele două țări. Daniel David a propus organizarea unor consultări pentru a împărtăși experiența României în gestionarea învățământului în limbile minorităților naționale, o practică recunoscută pe plan internațional.

Comunicatul precizează că, deși reforma este necesară pentru modernizarea sistemului bugetar educațional ucrainean, deciziile luate nu trebuie să compromită dreptul comunității române la educație în limba maternă. Prin urmare, MEC pledează pentru soluții bazate pe dialog, consultare publică și respect față de nevoile specifice fiecărei comunități.

„Dorim să promovăm un dialog constructiv cu autorităţile ucrainene. Experienţa Ministerului Educaţiei şi Cercetării arată că doar soluţiile bazate pe dialog, consultare publică şi respect faţă de nevoile fiecărei comunităţi determină succesul oricărui proces de reformă educaţională", a subliniat Daniel David, potrivit comunicatului.

În urma acestei decizii, Consiliul Regional Cernăuți a aprobat o nouă rețea de licee care reduce numărul instituțiilor cu predare în limba română la patru și nouă licee mixte, ceea ce a creat îngrijorare în rândul comunității românești locale. Aurica Bojescu, secretar al Uniunii Interregionale a Comunității Românești din Ucraina, a atras atenția asupra riscului pierderii identității naționale fără educație în limba maternă și a cerut sprijinul autorităților române.

Aceasta a subliniat că menținerea dreptului la educație în limba română este vitală pentru păstrarea culturii și tradițiilor românești în Ucraina, iar orice concesie în acest domeniu ar afecta grav comunitatea.

„Tema învățământului este cea mai importantă, pentru că, dacă nu vom avea școală, nu vom avea nici biserică, nu vom avea nici identitatea noastră națională. (…) Noi trebuie să avem în continuare acest drept. (…) Dacă noi cedăm acum școala, înseamnă că o să cedăm din ceea ce este mai scump”, a declarat Bojescu, potrivit Agerpres.