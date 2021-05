”Am promis să fiu foarte transparent referitor la verificarea pe care DLAF o face pe activitatea mea profesională înainte de intrarea în politică.

DLAF este o instituție administrativă, care face verificări referitoare la proiectele europene. Dacă există suspiciuni, trebuie trimise la DNA.

În urma apariției articolului de ieri, am solicitat de la DLAF să îmi fie transmisă și mie nota de control. Mi s-a răspuns că voi primi răspunsul în termenul prevăzut de lege. În spațiul media am primit câteva bucăți din nota de control.

Mi se reproșează de către consilierii de la DLAF că am completat 3 formulare de beneficiar de grup-țintă, încât, în urma procesului de recrutare, trei persoane au avut un loc de muncă.

În proiectele respective, de economie socială, era necesară înregistrarea fiecărui beneficiar. Mi se reproșează că pentru 3 dintre formulare completarea nu s-a făcut față în față, ci au fost completate după procesul de recrutare. Confuzia gravă care există în acest material este că se încearcă asimilarea activității de recrutare cu completarea formală a formularului prin care persoanele respective sunt de acord să se înscrie. Cele trei persoane menționate au încheiat contracte de muncă”, a explicat Barna.

Ieri, vicepremierul a spus că, dacă se va porni urmărirea penală împotriva lui, se va retrage din funcții.

