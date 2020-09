Dan Barna: Am votat pentru o Românie care începe să respecte cetățeanul și banul public

"Am votat pentru o Românie care se schimbă, o Românie, care şi în Sibiu şi în întreaga ţară, începe să respecte cetăţeanul, să respecte banul public, o Românie care are nevoie să respire, noua clasă politică. E nevoie de noi oameni în politică. Am votat pentru acest viitor de care avem atâta nevoie şi care, după 30 de ani, a devenit în multe locuri din ţară o realitate despre care doar vorbim", a spus Barna.

Barna le-a recomandat românilor să meargă cu încredere la vot pentru că procesul electoral este organizat în condiții de siguranță.

”Votul a funcţionat foarte corect. Le mulţumesc tuturor celor implicaţi în procesul electoral, delegaţi, oameni, membri din secţii pentru că ştiu că nu este uşor, fiecare are temeri şi îndoieli. Vă spun tuturor celor care încă vă uitaţi la televizor şi încă nu aţi venit la vot, este un proces sigur, un proces în care, dacă se vor respecta regulile, riscurile sunt minime, pixul era cu dezinfectant, mănuşi, atingerile sunt inexistente, deci trebuie să venim la vot pentru că astăzi decidem următorii patru ani în fiecare comună, în fiecare oraş şi în fiecare judeţ", a mai spus copreședintele USR-PLUS.