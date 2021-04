Dacian Cioloș; „Modul în care a procedat Florin Cîțu, înaintând președintelui Klaus Iohannis cererea de demitere a lui Vlad Voiculescu fără consultarea conducerii Alianței USR PLUS și a Coaliției, este absolut inacceptabil. Din păcate, în aceste zile sunt în recuperare medicală și nu pot interveni public. Vom avea imediat o ședință a conducerii Alianței USR PLUS și vom decide împreună ce vom face. Dragoș Tudorache, președintele executiv PLUS, va exprima punctul nostru de vedere public în orele următoare.”

Vă reamintim că Vlad Voiculescu și secretarul de stat Andreea Moldovan au fost demiși de premierul Florin Cîțu de la Ministerul Sănătății. Președintele Klaus Iohannis a fost înștiințat deja de decizia premierului. Interimatul ministerului va fi asigurat de vicepremierul Dan Barna. Cererea de revocare a ajuns deja la Palatul Cotroceni.