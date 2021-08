Țări afectate de cutremurul major sunt Bahamas, Republica Dominicană, Jamaica, Haiti, Puerto Rico, Insulele Turks şi Caicos, Insulele Îndepărtate ale S.U.A. și Cuba.

Haiti încă se recuperează după tragedia din 12 ianuarie 2010, când cutremurul devastator de 7 grade și cele peste 50 de replici ulterioare au luat 230.000 de vieți și circa 300.000 au fost răniți, potrivit estimărilor.

Au fost postate deja imagini cu disperarea oamenilor la zguduirea pământului și cu dezastrul lăsat în Haiti, pe rețelele de socializare.

VIDEO of POST EARTHQUAKE TSUNAMI on the coast of the city of Les CAYES , Haiti #HELPHAITI #prayforhaiti pic.twitter.com/10EPOcIsjx