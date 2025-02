Ttrucuri pentru un pui suculent

Folosește un termometru de bucătărie – Carnea de pui este perfect gătită când temperatura internă ajunge la 75°C.

– Carnea de pui este perfect gătită când temperatura internă ajunge la 75°C. Acoperă puiul cu folie de aluminiu – Pentru a preveni pierderea lichidelor, acoperă carnea în prima parte a coacerii, apoi descoperă-l pentru a obține o crustă aurie.

– Pentru a preveni pierderea lichidelor, acoperă carnea în prima parte a coacerii, apoi descoperă-l pentru a obține o crustă aurie. Adaugă un strat de grăsime – O feliuță subțire de unt sau ulei pe suprafața cărnii o va proteja și va adăuga savoare.

Prin aplicarea acestui truc simplu și a câtorva tehnici adiționale, vei obține de fiecare dată un pui fraged, suculent și plin de arome, exact ca în bucătăriile marilor restaurante!

Ingrediente Pui intreg la cuptor reteta simpla de friptura

1 pui intreg (aproximativ 1,5 - 2 kg)

2 linguri de unt sau ulei de masline

2 catei de usturoi, maruntiti

1 lamaie, taiata in jumatate

Mix de ierburi aromate proaspete sau uscate (de exemplu, cimbru, rozmarin, salvie)

Sare si piper, dupa gust

Cum se prepara puiul intreg la cuptor reteta simpla de friptura

Preincalziti cuptorul la 180°C.

Clatiti bine puiul sub apa rece si uscati-l cu un servet de hartie. Taiati excesul de grasime si indepartati orice pene ramase.

Frecati puiul cu unt sau ulei de masline amestecat cu boia și condimente. Acest lucru îl va face să devină rumen la suprafață și să capete o culoare aurie.

Condimentati bine interiorul si exteriorul puiului cu sare si piper.

Puneti cateii de usturoi si jumatatile de lamaie in interiorul puiului. Adaugati si cateva ierburi aromate, precum cimbru sau rozmarin.

Legati picioarele puiului impreuna cu sfoara de gatit sau folositi bucati de folie de aluminiu pentru a le fixa.

Asezati puiul intr-o tava de copt.

Puneti puiul in cuptorul preincalzit si coaceti-l timp de aproximativ 20 de minute per kilogram, sau pana cand sucul care se scurge din carne este clar.

Dupa ce puiul este gata, scoateti-l din cuptor si lasati-l sa se odihneasca timp de 10-15 minute inainte de a-l taia.

Serviti puiul intreg la cuptor alaturi de legume la cuptor sau cartofi si savurati aceasta friptura delicioasa si suculenta, cu o crusta crocanta si aromata.