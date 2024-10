Dovleacul este un produs hranitor si sarac in calorii. Multa lume nu stie ca dovleacul poate fi folosit cu succes la prepararea multor feluri de mancare, atat sarate, cat si dulci. Exista o gama variata de soiuri de dovleci, de la cei rotunzi si portocalii, pana la cei alungiti, in nuante inchise, cu texturi diferite la exterior. Dovleacul este regasit astazi in aproape toate tarile, exceptia fiind Antarctica. Florile, semintele si fructul sunt utilizate atat in alimentatie, cat si in medicina traditionala, deoarece dovleacul are unele proprietati medicinale unice. Prezentam in cadrul acestui material proprietatile, beneficiile si utilizarile dovleacului.