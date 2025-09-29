Primul pas este sa inspectezi foarte bine merele pe care vrei sa le depozitezi. Alegele doar pe cele in stare foarte buna! Daca acestea prezinta suprafete moi, au fost lovite, prezinta urme de la insecte sau taieturi, este bine sa stii ca nu se pun in aceeasi lada cu cele pe care vrei sa le pastrezi pe termen lung. Este indicat ca merele sa aiba codita, asa ca nu le rupe!

Fructele care nu sunt perfecte pot fi consumate mai repede sau pot fi transformate in suc ori folosite la prajituri. Sub nicio forma nu trebuie sa le arunci, nu inseamna ca nu sunt bune ci doar ca trebuie consumate mai rapid.

Expertii spun ca merele rezista mai mult daca sunt invelite in ziar. Vorbim despre fiecare fruct in parte, asa ca daca vrei sa pastrezi o cantitate mai mare de mere o sa fie nevoie de ceva rabdare. Ideea este simpla, daca un mar se strica, fructul nu le va afecta si pe celelalte. Asadar, ia in considerare asta cand te ocupi de pastrarea merelor peste iarna.

O alternativa este sa pui merele in fan, paie sau in rumegus, adica vechea metoda pe care o foloseau si bunicii nostri. Trebuie sa pui un strat de mere, iar apoi sa completezi cu unul de fan sau rumegus si asa mai departe.

Bineinteles, merele trebuie depozitate intr-un beci, o pivnita sau in frigider. Ideal este ca temperatura medie in camera unde vrei sa depozitezi fructele sa fie cat mai aproape de zero grade Celsius si o umiditate ridicata. Daca temperatura este mai mare, atunci fructele o sa se strice mai repede.

In cazul in care nu ai un beci, mai poti pastra merele intr-un sac de polietilena transparent. Totusi, trebuie sa umpli sacul doar pe jumatate, iar apoi sa faci o gaura cu un diametru de aproximativ 7-8 cm. Vei vedea ca pastrarea merelor peste iarna se va face mult mai bine, scrie cumsa.ro