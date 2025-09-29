Toamna este sezonul recoltarilor, asa ca primul lucru pe care trebui sa il faci va fi sa culegi merele. Nu ar trebui sa mai lasi fructele pe ramuri dupa ce s-au copt deoarece acestea vor consuma resursele pomilor, iar merii au nevoie de nutrienti pentru a se reface si pentru a rezista mai bine in timpul sezonului rece.

Suprafata de pamant din jurul marului trebuie curatata. In primul rand trebuie sa culegi fructele care au cazut pentru ca acestea sunt gazda perfecta pentru daunatori sau boli. Bineinteles, curata si frunzele care au cazut sau ramurile rupte, deoarece si acestea reprezinta un risc pentru sanatatea pomilor.

Merii trebuie stropiti cu un produs cupric insa dupa ce frunzele au cazut, adica dupa ce acestia au intrat in perioada de repaus vegetativ. Este necesar sa aplici un tratament cu sulfat de cupru (piatra vanata) sau zeama bordeleza pentru a reduce rezerva de boli si daunatori.

Tratamentele se aplica doar in zilele in care nu exista precipitatii, cand temperatura depaseste 5 grade Celsius si cand nu bate vantul. Asadar, mare atentie la prognoza meteo daca vrei ca tratamentul sa fie eficient.