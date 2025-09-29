Toamna este sezonul recoltarilor, asa ca primul lucru pe care trebui sa il faci va fi sa culegi merele. Nu ar trebui sa mai lasi fructele pe ramuri dupa ce s-au copt deoarece acestea vor consuma resursele pomilor, iar merii au nevoie de nutrienti pentru a se reface si pentru a rezista mai bine in timpul sezonului rece.
Suprafata de pamant din jurul marului trebuie curatata. In primul rand trebuie sa culegi fructele care au cazut pentru ca acestea sunt gazda perfecta pentru daunatori sau boli. Bineinteles, curata si frunzele care au cazut sau ramurile rupte, deoarece si acestea reprezinta un risc pentru sanatatea pomilor.
Merii trebuie stropiti cu un produs cupric insa dupa ce frunzele au cazut, adica dupa ce acestia au intrat in perioada de repaus vegetativ. Este necesar sa aplici un tratament cu sulfat de cupru (piatra vanata) sau zeama bordeleza pentru a reduce rezerva de boli si daunatori.
Nu uita nici de varuirea trunchiului. Pentru a face acest lucru o sa ai nevoie de 2-3 kg de var stins proaspat in 10 litri de apa, dar si de un kilogram de argila sau pamant galben, putin balegar sau 100 de grame de sare grunjoasa. Ameteca foarte bine, iar apoi aplica solutia din partea de jos pana la nivelul primelor ramuri.
Toamna nu este indicat sa faci taieri majore, insa ce poti face este sa indepartezi ramurile rupte sau uscate, dar si cele care sunt bolnave. Astfel, reduci si riscul de aparitie al bolilor.
Continuarea pe Cumsa.ro