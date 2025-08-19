Psihologii explică faptul că organismul nostru are nevoie de o perioadă de adaptare după concediu, iar lipsa acesteia duce la o cădere emoțională neașteptată. „Cei care se întorc dintr-un concediu mai lung resimt adesea o stare de anxietate și tristețe. Deși este normal să apară o mică dezamăgire odată cu revenirea la rutina zilnică, la unii oameni simptomele sunt mai intense și se pot manifesta prin lipsă de energie, tulburări de somn sau chiar irascibilitate accentuată”, explică psihologul Mirela Zivari.

Specialista atrage atenția că depresia post-vacanță nu trebuie ignorată, mai ales dacă simptomele persistă mai mult de câteva zile. „E important să înțelegem că organismul nostru trece printr-o schimbare bruscă de ritm. În vacanță, programul este flexibil, avem parte de libertate, de timp pentru noi și pentru cei dragi. Revenirea la muncă și la responsabilități poate fi percepută ca o constrângere, ceea ce generează tensiune psihică”, adaugă psihologul.

Cel mai important este să ne facem planuri pentru următoarea vacanță

Una dintre metodele simple, dar eficiente, de a face față acestei tranziții este să începem imediat să ne facem planuri pentru următoarea vacanță. „Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne gândim deja la o nouă plecare. Faptul că avem în minte o nouă destinație sau un proiect personal ne dă o stare de anticipare pozitivă și reduce senzația de blocaj. În plus, ne ajută să vedem rutina zilnică ca pe o etapă intermediară până la următoarea experiență plăcută”, subliniază specialistul, scrie Click.ro.