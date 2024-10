Soluții naturale de a scăpa de molii

Naftalina reprezentau cea mai buna solutie in trecut, însă, puteți apela și la soluții naturale. Printre acestea se se numără uleiul esential de cedru. O sa fie nevoie sa pui 250 ml de apa intr-un recipient cu pulverizator, peste care adaugi 4-5 picaturi de ulei esential de cedru, scrie cumsa.ro

Amesteca apoi foarte bine solutia si pulverizeaza in locurile unde moliile ar putea aparea. Spre exemplu, intr-un sifonier unde iti tii hainele, in crapaturile din pereti sau in locurile unde tii mancarea pentru animale ori semintele pentru pasari.

O alternativa la uleiul esential de cedru il reprezinta saculetii in care sa pui un amestec de ierburi. De exemplu, poti pune rozmarin, cimbru, cuisoare, lavanda si frunze de dafin. Acesti saculeti se pot agata in sifonier si vor tine moliile la distanta.

Mai poti folosi uleiuri esentiale din ierburile pe care le-am mentionat mai sus si apoi sa le pui in apa. Dupa asta, pulverizeaza solutia in locurile pe unde pot aparea moliile.

Si otetul este eficient pentru a combate moliile datorita faptului ca ouale si larvele insectelor nu pot supravietui intr-un mediu acid. Totusi, tine cont ca otetul poate afecta suprafetele de metal, piatra sau parchetul din lemn masiv atunci cand este folosit, conform sursei precizate.