Paianjenul rosu comun la tomate. Primele semne ale unui atac

Inainte de a vorbi despre ce tratament sa aplici pentru a combate acesti purici la rosii, o sa iti explicam ce trebuie sa stii despre acest paianjen comun al tomatelor si care sunt primele semne ale unui atac. Nu de alta, dar trebuie sa il identifici din timp!

In primul rand, acest paianjen poate fi observat destul de greu din cauza dimensiunilor cuprinse intre 0.3 si 0.6 mm, asa ca trebuie sa inspectezi plantele cu atentie. Activitatea acestui daunator incepe primavara, dupa ce temperaturile depasesc 10 grade Celsius si acesta incepe sa migreze de sub scoarta pomilor sau a copacilor inspre plantele din jur.

Acest daunator incepe sa atace culturile de tomate inca din luna mai si pana in luna octombrie, iar vestea proasta este ca poate avea pana la 10 generatii intr-un an. Totusi, atacurile mai grave au loc vara, in lunile iunie, iulie si august.

Paianjenul se hraneste cu seva plantelor, intepand organele acestora. Asadar, il vei putea observa pe frunze, flori sau fructe. Daca la inceput acesta se va ascunde pe suprafata inferioara a frunzelor, pe masura ce se inmulteste va aparea pe toata suprafata frunzelor, dar si pe flori sau tomate.

Frunzele afectate vor capata o culoare cenusie, iar apoi vor incepe sa se usuce. Ulterior, vor aparea si panze de paianjen, asa ca de indata ce le vei observa va trebui sa aplici imediat un tratament pentru a proteja plantele.

Florile afectate de acest daunator vor cadea, iar asta inseamna ca si recolta va fi diminuata. Totodata, fructele nu se mai dezvolta si daca nu aplici tratamentele la timp vei putea pierde mai mult de jumatate din recolta de tomate.

Tratament pentru purici la rosii. Cum sa combati acesti daunatori

