Ingrediente:

3–4 sfecle roșii potrivite

2 linguri ulei de măsline

½ linguriță sare grunjoasă

¼ linguriță piper negru proaspăt măcinat

½ linguriță cimbru uscat sau rozmarin mărunțit

(opțional) ¼ linguriță boia afumată sau fulgi de chilli.

Mod de preparare

Mi întâi spală bine sfecla, curăță-o de coajă și taie-o în felii subțiri, de 1–2 mm. Așază feliile pe prosoape de hârtie și tamponează-le ușor. Este important să fie uscate, altfel nu se vor rumeni frumos.

Cum prepari chipsuri de sfeclă roșie cu condimente

Pune feliile de sfeclă într-un bol mare.

Adaugă uleiul și condimentele: sare, piper, cimbru (sau rozmarin) și, dacă vrei, puțină boia afumată.

Amestecă delicat cu mâinile, astfel încât fiecare felie să fie ușor unsă.

Tapetează două tăvi cu hârtie de copt.

Așază feliile într-un singur strat, fără să se suprapună.

Coace chipsurile la 130–140°C (cu ventilație, dacă ai), timp de 45–60 de minute, până devin crocante.

Lasă-le să se răcească complet în tavă — se vor usca și deveni perfect crocante.

Presară peste ele puțină sare de mare sau semințe de susan prăjite înainte de servire.

sursa: Hello Taste