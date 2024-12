Ingrediente:

1 ficat de porc;

500-700 g carne de porc;

o bucata slanina afumata ;

2 cepe medii;

intestine pentru umplut;

inima sau alte organe (optional);

foi de dafin;

ienibahar;

sare;

piper.

Mod de preparare:

1.Spala bine toate organele si carnea, apoi pune-le la fiert la foc mic intr-o oala incapatoare cu sarea si condimentele.

2. Spumeaza de mai multe ori apa, apoi adauga si ceapa data in jumatati. Dupa ce carnea a fiert, scoate-o sa se raceasca.

3. Trece carnea si ceapa prin masina de tocat, de 2 ori daca e nevoie, apoi adauga din apa in care a fiert carnea in tocatura, incat sa obtii o pasta cremoasa.

4. In matele spalate foarte bine, pune compozitia si leaga matul la ambele capete. Fierbe lebarul pentru inca o jumatate de ora in alta apa, nu inainte de a intepa matul din loc in loc, pentru a iesi aerul.

5. Dupa fierbere, se lasa sa se raceasca si se da la frigider.