Conopida, cărnoasă și delicată, devine ușor crocantă atunci când este rumenită moderat. Ciupercile își eliberează aroma profundă, dând preparatului un caracter cald, aproape rustic. Iar când peste acestea presari boia dulce, turmeric sau chimion, bucătăria se umple de mirosuri care îți amintesc de seri liniștite, de mese simple gătite cu drag, de acea căldură domestică pe care doar mâncarea făcută acasă o poate avea.

Ingrediente:

1 conopidă mică

300 g ciuperci champignon

1 ceapă mică

3 căței de usturoi

2–3 linguri ulei

1 linguriță boia dulce

½ linguriță chimion măcinat

½ linguriță coriandru măcinat

Sare și piper după gust

1 lingură sos de soia

Pătrunjel proaspăt tocat.

Mod de preparare

Rupe conopida în buchețele mici, spal-o bine și las-o la scurs. Taie ciupercile în felii sau bucăți mai mari, în funcție de preferințe. Ceapa toac-o mărunt și usturoiul zdrobește-l.

Cum prepari conopidă cu ciuperci și condimente la tigaie

Încinge uleiul într-o tigaie largă și călește ceapa tocată fin, timp de 2–3 minute, până când devine sticloasă.

Adaugă usturoiul zdrobit și amestecă-l puțin cu ceapa prin ulei, cât să-și elibereze aroma.

Pune buchețelele de conopidă în tigaie și gătește-le la foc mediu aproximativ 5 minute, amestecând din când în când.

Adaugă ciupercile și continuă sotarea până când se evaporă apa pe care acestea o lasă.

Presară condimentele și amestecă ușor totul, astfel încât legumele să se acopere uniform de condimente.

Dacă dorești, adaugă o lingură de sos de soia pentru un gust mai intens. Acesta este opțional, iar dacă îl adaugi este necesară o atenție mai deosebită la cantitatea de sare adăugată.

Continuă gătirea ingredientelor până când conopida devine fragedă, dar rămâne ușor crocantă.

Potrivește gustul de sare și piper, apoi adaugă pătrunjel proaspăt tocat chiar înainte de servire.