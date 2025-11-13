Ai pus prea multă sare în mâncare

Câteva felii de cartof fiert pot ajuta la echilibrarea gustului. De asemenea, adăugarea unor ingrediente dulci sau acide, cum ar fi suc de lămâie sau puțin zahăr, poate diminua senzația de sărat. E un mic accident de bucătărie, dar cu puțină răbdare se poate salva preparatul.

Mai adaugă apă

Dacă ai pus prea multă sare într-o supă, ciorbă, tocăniță sau orice preparat cu lichid sau sos încearcă să o diluezi cu apă rece și să readuci la punctul de fierbere. Adaugă apă puțin câte puțin, gustând pe parcurs, până când nu se mai simte gustul foarte sărat. Ține cont de faptul că prin această metodă se va estompa gustul tuturor condimentelor, așa că, dacă este cazul mai adaugă.

Mărește cantitatea de preparat

Pare complicat, dar este o modalitate eficientă de a salva mâncarea prea sărată. Mai gătește câteva porții din același fel de mâncare, în care nu vei mai pune deloc sare. Când este gata amestecă cele două preparate. Dacă rezultă o cantitate prea mare congelează surplusul împărțidu-l în porții potrivite.

Adaugă cartofi

Adăugarea unui cartof crud întreg, spălat, dar necurățat la supe sau tocane, este o modalitate sigură de a elimina sarea în exces.

Cartoful va absorbi o parte din sare suplimentară în timp ce simultan eliberează amidon. La final îl scoți și îl arunci. Dacă se potrivește cu preparatul, poți pune cartofi curățați și tăiați cubulețe sau paste făinoase, spun specialiștii.

Adaugă un ingredient acid

Ingrediente acide, precum lămâia sau oțetul, ajută la estomparea gustului sărat prin crearea unui contrast de gusturi. Aciditatea acoperă și echilibrează senzația de sare, făcând-o mai puțin evidentă. Acest lucru se datorează interacțiunii dintre acid și săruri, care reduce intensitatea percepută a sării, având un efect de „neutraliizare” a excesului de sare.

De asemenea, acidul poate stimula papilele gustative, oferind o senzație de prospețime care face mâncarea mai plăcută.

Adaugă lactate

Pe lângă faptul că va contribui la o textură cremoasă, grăsimea din lactate vă acționa ca o barieră între papilele gustative și sare. Produsele lactate, cum ar fi smântâna și laptele, sunt toate alegerile cele mai populare, dar poți folosi și brânză cremă, unt nesărat sau o lingură de iaurt, în funcție de preparatul pe care vrei să îl salvezi. Alternativele nelactate, cum ar fi laptele de ovăz, migdale sau soia sunt și ele alegeri bune.

Folosește zahăr

Adăugarea unui praf de zahăr este o tehnică obișnuită pentru a echilibra aciditatea mâncărurilor. Același principiu funcționează bine în reducerea nivelului de sare.