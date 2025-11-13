Cornulețe cu nucă

Multă lume pregăteşte, atât la diverse ocazii, cât şi în zilele obişnuite, cornulețe cu nucă sau cu altă umplutură, în funcție de preferințe. Acestea reprezintă un desert foarte gustos, ce nu necesită multă îndemânare şi care este pe placul multora. Rețeta următoare este de cornulețe umplute cu nucă.

Ingrediente:

1 kg de făină;

300 gr untură;

2 linguri de oțet;

6 gălbenușuri;

puțină sare;

1 pahar de smântână;

1 cub mic de drojdie.

Crema:

300 gr zahăr;

6 albușuri;

300 gr nucă.

Zahărul se freacă cu albușurile bătute spumă și se adaugă nuca. Amestecate toate vor căpăta consistență și vom putea umple cornulețele.

Mod de preparare:

Făina se amestecă bine cu untura apoi se adaugă gălbenușurile, oțetul și smântâna, drojdia care a fost înmuiată în puțină apă călduță. Se presară un praf de sare. Se formează un aluat consistent din care vom face o pătură pe care o vom întinde cu făcălețul.

Vom tăia în pătrățele, dimensiunea lor să fie în funcție de cât de mici sau mari vrem să fie cornulețele. De preferat mai mici. Apoi umplem fiecare pătrățel cu nucă sau gem de prune. Unim două dintre colțuri, lipindu-le, și obținând astfel cornulețele.

Așezăm cornulețele într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Se vor pune la cuptorul încălzit în prealabil, la foc mic, timp de aproximativ 30 minute. După ce sunt coapte le dăm prin zahăr pudră.