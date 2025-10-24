Fursecuri pufoase cu dovleac copt și mirodenii – Ingrediente

200 g piure de dovleac copt (bine scurs)

100 g zahăr brun

80 g unt moale sau ulei vegetal, pentru o variantă de post

1 ou

1 linguriță esență de vanilie

200 g făină

1 linguriță praf de copt

1/2 linguriță bicarbonat de sodiu

1/2 linguriță scorțișoară

1/4 linguriță ghimbir măcinat (opțional)

un praf de sare

50 g fulgi de ciocolată, stafide sau nuci tocate (opțional).

Rețeta fursecurilor pufoase cu dovleac – Mod de preparare

Coace dovleacul plăcintar la 180°C până devine moale, apoi pasează-l și lasă-l să se răcească complet.

După ce ai pregătit dovleacul, urmează amestecarea ingredientelor umede.

Într-un bol, bate untul moale cu zahărul brun până devine cremos. Adaugă oul, vanilia și piureul de dovleac, amestecând până la omogenizare.

Într-un alt bol, amestecă făina trecută prin sită cu praful de copt, bicarbonatul, sarea și condimentele.

Încorporează-le treptat în compoziția umedă. Dacă dorești, adaugă și fulgii de ciocolată, nucile sau stafidele. Omogenizează bine compoziția.

Pentru a forma fursecurile ia cu lingura porții de aluat (cam o lingură plină) și așază-le pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, lăsând spațiu între ele.

Pune tava în cuptorul încălzit la 180 de grade Celsius și coace delicioasele fursecuri pufoase cu dovleac copt și mirodenii timp de 12-15 minute. După coacere, fursecurile devin ușor rumene pe margini, dar moi la atingere.

Lasă-le să se răcească pe un grătar, se vor întări ușor pe exterior, păstrând interiorul pufos.

Se pot glazura cu un icing de vanilie și lămâie – zahăr pudră + zeamă de lămâie + vanilie.

Pentru un aspect festiv, poți presăra puțin zahăr pudră înainte de servire.

