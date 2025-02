Inmultirea magnoliei prin butasi reprezinta un subiect foarte interesant in randul iubitorilor de plante. Magnoliile sunt renumite pentru felul in care infrumuseteaza peisajul in fiecare inceput de primavara, avand o varietate de culori si tipuri de flori.

Magnolia poate ajunge la dimensiunea unui arbust sau a unui copac mare si se poate inmulti din seminte, prin altoire, stratificari si butasi.

Inmultirea magnoliei – Recoltarea butasului, primii pasi

In primul rand, se ia un varf de ramura de 25-30 cm. Perioada de recoltare ar fi de la sfarsitul verii pana in luna noiembrie. Ideal este sa alegeti o ramura din partea superioara a magnoliei.

Se dau jos toate frunzele din jumatatea de jos a ramurii. Faceti cel putin patru taieturi de 2-5cm pe partea inferioara a ramificatiei cu un cutit ascutit si apoi faceti un alt set de taieturi foarte aproape de primele taieturi. Desprindeti coaja in locurile in care ati facut taieturile pentru a lasa libera suprafata de inradacinare.

Inmultirea magnoliei – pregatirea vasului, plantarea

Se ia un vas de dimensiuni mici si se toarna doar o lingurita de ingrasamant. Ramura de magnolie se pune taiata in ingrasamant si se acopera pana la 5 cm. Plantati ramura intr-un amestec de pamant pentru magnolie, de textura lutos, drenabil, bogat in materii organice. Faceti o gaura suficient de mare pentru a plasa capatul ramificatiei in amestecul de pamant si ingrasamant si asezati cu atentia capatul taiat in gaura.

Planta se pune intr-o punga de plastic transparenta deoarece plasticul capteaza umezeala si face un mediu umed necesar pentru inradacinare. Vasul se tine la o temperatura constanta de 26 de grade, cu lumina indirecta in cea mai mare parte a zilei. Butasii de magnolie se dezvolta cel mai bine in conditii de caldura si lumina.