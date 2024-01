LENA, biblioteca de haine" propune clienţilor să îşi schimbe stilul după cum doresc prin închirierea de haine de calitate.



"Este pur şi simplu foarte bună", a declarat cu entuziasm Ikram Cakir înainte de a returna o bluză cu modele colorate în nuanţe de albastru şi alb şi de a pleca apoi cu un obiect asemănător, roz deschis.



Această responsabilă de campanie pentru un ONG, în vârstă de 37 de ani, vizitează locul aproximativ o dată la trei săptămâni, încântată că îşi poate reînnoi garderoba în mod regulat datorită acestei iniţiative sustenabile.



"Se cumpără o mulţime de haine şi nu se poartă. Cred că este o modalitate foarte frumoasă de a putea purta haine noi fără a epuiza planeta", a adăugat ea pentru AFP.



Situat pe o stradă aglomerată din centrul capitalei olandeze, "biblioteca" oferă o colecţie variată de sute de piese reînnoite în mod regulat, disponibile de asemenea pentru cumpărare.



Pe fiecare articol vestimentar, o etichetă indică preţul, adesea mare, dar şi costul de închiriere pe zi, acesta variind de la 50 de cenţi la câţiva euro.



"Industria modei este una dintre cele mai poluante din lume", a explicat Elisa Jansen, cofondatoare a acestei iniţiative, căreia i-a pus bazele în 2014 împreună cu cele două surori ale sale şi cu o prietenă.



În era "fast fashion" ("modă rapidă"), o persoană obişnuită cumpără, în medie, cu 60% mai multe haine decât în urmă cu 15 ani, iar fiecare articol este păstrat jumătate din timp, potrivit ONU.



În fiecare secundă, o cantitate echivalentă cu o încărcătură de haine dintr-o maşină de gunoi este arsă sau depusă la o groapă de gunoi, potrivit fundaţiei Ellen MacArthur.



Moda este responsabilă pentru o treime din deversarea microparticulelor de plastic (microplastice) toxice în oceane, consumă până la 215.000 de miliarde de litri de apă pe an în urma producţiei de textile şi este responsabilă pentru până la 8% din emisiile de gaze cu efect de seră.



"Biblioteca de haine", cu atmosfera ei primitoare, pereţii de cărămidă albă, plantele şi mobilierul său colorat, reprezintă una dintre soluţii.



- "Garderobă partajată" -



"Mereu ţinute noi. Benefic pentru planetă. Experimentează cu stilul tău. Testează înainte de a cumpăra", încurajează un poster.



"Biblioteca" oferă, de asemenea, colecţia sa online şi dispune de puncte de predare şi colectare în alte oraşe mari olandeze.



Elisa Jansen "a lucrat întotdeauna în domeniul reutilizării hainelor", în special în magazine vintage, după cum a povestit. Însă stilul vintage are limitele sale, nepermiţând achiziţionarea de obiecte noi. "Aşa s-a născut ideea de a partaja haine dintr-o mare garderobă comună", a explicat ea.



Fiecare client plăteşte zece euro pentru a deveni membru. Peste 6.000 de persoane deţin un card, însă frecvenţa împrumuturilor variază, a declarat Jansen, care trăieşte la Amsterdam.



Calitatea hainelor este "cel mai important lucru" în alegerea colecţiei, a declarat ea, iar mărcile sustenabile sunt favorizate.



"Nu veţi găsi aici fast fashion", a subliniat ea, referindu-se la o tendinţă în care hainele sunt cumpărate la preţuri reduse şi aruncate la scurt timp.



- "Acesta este viitorul" -



În urmă cu nouă ani, "eram cu adevărat printre primii", a povestit cofondatoarea "bibliotecii". În Scandinavia au existat şi alte iniţiative similare, însă multe dintre ele au dispărut, a precizat ea cu dezamăgire. În plus, acestea sunt în mare parte online.



"Noi avem un magazin fizic. Aşadar, este ceva complet unic", a adăugat Jansen.



Găsirea unui model profitabil a durat, a explicat ea, însă iniţiativa din acest cartier la modă din Amsterdam este convingătoare, în special în rândul "femeilor cu vârste între 25-45 de ani, care vor să facă alegeri conştiente, dar pentru care este, de asemenea, important să se îmbrace bine".



India Donisi, o bloggeriţă de 35 de ani specializată în vinuri, închiriază în mod regulat haine pentru evenimente. "Mai presus de toate, este foarte practic", a declarat ea în timp ce proba o jachetă roz fucsia pe care a descris-o drept "extravagantă".



La rândul său, Jansen speră că LENA va inspira mărcile. "Cred, sincer, că acesta este viitorul (...). Nu putem continua să consumăm şi să producem în acest mod". "Sper că alte mărci de îmbrăcăminte vor face chiar ele aşa ceva (...), astfel încât să existe întotdeauna opţiunea de a împrumuta" haine, a declarat aceasta.