Dacă prețurile de achiziție ale unei mașini mai noi sunt prea mari, cei care nu le pot achita aleg una mai veche, deși această decizie atrage cheltuieli mari cu reparațiile.

Un Român care a refuzat să aloce bani pentru un autoturism, luând în considerare și traficul aglomerat este stresat de membrii familiei care îl presează să cumpere mașina pe care nu și-o dorește.

Tânărul a lansat o dezbatere pe această temă în mediul online, cu argumente pro și contra deținerii unei mașini.

„Drumul spre job e horror cu mașina”

"Mă stresează aproape toți, familia, colegii de muncă, prietenii, fetele că de ce nu am mașină la vârsta mea (am carnet). Cel mai recent mi-a zis șefa că 'Cum să nu ai? Toată lumea vrea să scape de ele, găsești și cu 1000€'.

Singurele situații în care chiar am simțit că aveam nevoie au fost:

vin de la magazin departe de casă cu multe traiste și nu am cum să le car pe toate cu mine

merg în vacanță la ceva stațiune care nu are legături cu obiective din zonă (gen autocar, maxi taxi etc)

Drumul spre job e horror cu mașina, măcar autobuzul are banda lui pe jumătate de drum. Acolo mai dau și 30 de lei pe parcare pe zi sau 700 pe abonament lunar. De locuri lângă casă nici nu mai vorbesc."

Argumentele aduse de ceilalți

"Argumentele aduse de ceilalți sunt:

te plimbi și tu prin oraș/țară. Asta cu orașul jur că nu o prind, se referă la plimbări așa de nebun, nu mers undeva anume

în caz de urgență să poți să pleci din oraș repede

să vadă alții că vii cu mașina ta la o ședință, să nu mergi prin frig sau ploaie

Voi ce credeți? Merită două salarii pe an întreținere și câteva mii de euroi pentru a scăpa de aceste probleme?", a întrebat acesta pe Reddit.

„Maui mult cheltui cu mașina”

În comentarii, cei mai mulți îi susțin punctul de vedre, fiind de acord că mașina aduce cheltuieli.

"Mașina personală e un bun de lux, deci o cheltuială. Poate fi justificată de nevoie, dar nu e o investiție decât dacă produci cu ea bani."

"Îți iei mașină dacă ai nevoie de ea. Nu e o investiție, e o cheltuială."

"E o investiție doar dacă poți scoate bani cu ea.

În rest e ca și orice alt obiect pe care-l deții.

Eu am mașină de la 20 de ani. Prima mi-am cumpărat-o din banii mei, dar era făcută în 2002, iar eu am luat-o prin 2014. A mers vreo 3 ani fără probleme, după a început să se ducă.

În 2017 mi-am luat un golf 7 din 2013. Nu am schimbat nimic altceva decât consumabilele.

Sigur, consumă bani, dar e tare bună când am nevoie să ajung undeva. În special când mergi în afara orașului. Fac anual cam 10.000 - 15.000 km. În esență mașina mai mult stă degeaba.

La anul viitor mi-aș lua o trotinetă din aia electrică pentru a reduce și mai mult nevoia de a folosi mașina în oraș.”

„Investiție doar pentru companiile de transporturi”

"Mașina e investiție doar pentru companiile de transporturi, taximetrie și închiriere mașini. Lor mașina le aduce bani.

La nivel individual mașina e gaură în buget. Nu îți aduce niciun ban. Ba mai mult, ea însăși consumă foarte mulți bani și necesită investiții ulterioare. E o achiziție costisitoare. Iar pe deasupra, se devalorizează foarte repede. O mașină nouă luată din salon, peste o lună valorează cu câteva mii de euro mai puțin decât prețul cu care ai cumpărat-o.

O poți considera că o investiție doar dacă te referi la investiție în confortul psihologic fiindcă îți oferă niște avantaje logistice și de mobilitate. Poți să cari chestii și să călătorești."

"Mașina nu e o investiție - eu am luat la 35 pentru că am fost nevoit. Dacă ai familie și vrei concedii cu mașina cumpără, dacă nu - nu te lua după ce zic alții. Și vezi cum câteva mii de euro sunt și de fapt întreținerea mașinii pe an. Asigurare sub 1600 RON nu mai găsești ca începător, cauciucuri, revizie, and the list goes on."

"Mașina nu e o investiție, e o groapă de bani. Dacă mergi prin țară închiriezi și aia e, dacă mergi în străinătate zbori și apoi închiriezi și aia e.

Lumea vede cât bagă în mașină și le e ciudă că tu poți fără, vor să te tragă în groapa lor precum crabii."

"Niciodată nu va fi o investiție bună din punct de vedere financiar.

Dacă vrei o mașină sigură și fiabilă, costă mult și se devalorizează repede. Ai costuri constante, chiar dacă o folosești sau nu (impozite, rovinieta, loc de parcare, combustibil, asigurare, revizii, anvelope, etc.).

Când ai multe traiste de cărat, dai comandă la glovo și plătești 30 de lei pe transport. Când mergi în vacanță unde nu ai acces cu mijloace de transport în comun, închiriezi o mașină sau mergi cu un prieten cu mașina. Când ai undeva de ajuns urgent în oraș, iei un taxi sau un uber. Cu toate astea adunate, ieși mult mai ieftin față de ce ai da numai pe costurile anuale ale unei mașini.

Din ce ai descris, pare că pentru ține o mașină ar fi utilă numai pentru comoditatea ta, dar ai da foarte mulți bani pentru puțină comoditate în plus.”

