Criză de apă într-o comună din Gorj. Bazinele sunt goale la ora 6 dimineața: localnicii udă grădinile toată noaptea

Seceta provoacă probleme tot mai mari în zonele rurale. În comuna Schela, din județul Gorj, rețeaua publică de alimentare cu apă abia mai face față consumului ridicat din această perioadă.
Bazinele de stocare se golesc complet în fiecare dimineață, iar zeci de gospodării rămân fără apă la robinete chiar și pentru nevoile de bază.
Apa potabilă este folosită pentru udarea grădinilor
Situația a devenit critică după ce numeroși localnici au început să folosească apa potabilă pentru irigarea grădinilor și a culturilor agricole pe timpul nopții. În doar câteva ore, toate rezervele strânse în bazine sunt epuizate.
În aceste condiții, oamenii nu mai au dimineața apă pentru igienă, pentru consumul casnic sau pentru adăpatul animalelor.
Bazinele sunt goale la ora 6 dimineața
Primarul comunei Schela, Constantin Deteșan, a mers personal la facilitățile de stocare ale rețelei pentru a verifica situația. Edilul a filmat bazinele și a publicat imaginile pentru ca localnicii să vadă cât de gravă este problema.
Acesta a prezentat situația atât de la Sistemul de Alimentare Schela, cât și de la Sistemul de Alimentare Vârjoaia. Rezervoarele erau complet goale la primele ore ale dimineții, deși toate pompele au funcționat la capacitate maximă pe parcursul nopții.
Într-o postare publicată pe Facebook, primarul le-a cerut oamenilor să folosească apa cu responsabilitate și să nu mai ude grădinile din rețeaua publică.
„Am făcut aceste două filmulețe și la Sistemul de Alimentare Schela, și la Sistemul de Alimentare Vârjoaia pentru a vă arăta realitatea și cu ceea ce ne confruntăm de când s-a instalat seceta. Încă o dată revin cu rugămintea de a nu mai folosi apa pentru irigații. Dimineața la ora șase bazinele sunt goale”, a transmis Constantin Deteșan.
Primarul a explicat că furtunurile lăsate deschise întreaga noapte consumă rapid toate rezervele, iar consecințele sunt suportate de întreaga comunitate.
„Încă o dată vin cu rugămintea de a încerca să oprim furtunurile noaptea. Nu le mai lăsați pornite, consecințele le tragem tot noi pentru că a doua zi dimineața vrem să dăm la un animal și nu avem cum să dăm sau să ne facem o baie și nu avem cum”, a continuat Constantin Deteșan.
Rețelele Vârjoaia și Sâmbotin nu sunt conectate
Edilul a vorbit și despre zvonurile apărute în comună în legătură cu o posibilă interconectare a rețelelor de apă din satele componente.
Constantin Deteșan a precizat că rețeaua de la Vârjoaia și cea de la Sâmbotin funcționează separat și sunt complet independente din punct de vedere tehnic.
Primarul a mai explicat că sistemul de la Sâmbotin folosește apă potabilă de suprafață, care este curată. Potrivit acestuia, nu există nicio intenție de a amesteca apa din foraje cu cea provenită din sursele de suprafață.
Edilul le-a cerut oamenilor să nu mai răspândească informații false și a precizat că lipsa apei este provocată de secetă și de consumul excesiv pentru udarea grădinilor.
Autoritățile cer limitarea consumului
Din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei precipitațiilor, administrația locală le solicită locuitorilor din comuna Schela să folosească apa din rețeaua publică doar pentru consumul casnic, igienă și adăpatul animalelor.
Autoritățile avertizează că, în cazul în care consumul nu va fi redus, iar furtunurile de irigații vor rămâne deschise pe timpul nopții, rețeaua riscă să intre în blocaj total.
În această situație, perioadele în care robinetele rămân fără apă s-ar putea prelungi pe întreaga durată a zilei.