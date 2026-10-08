Cristiano Ronaldo, suspendat preventiv după ce a părăsit cantonamentul Portugaliei. Ce pedeapsă riscă starul lusitan

Cristiano Ronaldo trece printr-un moment delicat la naționala Portugaliei. Starul în vârstă de 41 de ani se află sub incidența unei suspendări preventive automate după ce a părăsit cantonamentul reprezentativei înaintea meciului cu Danemarca, iar sancțiunea definitivă nu a fost încă stabilită.
Situația a fost explicată de avocatul portughez Gonçalo Almeida, specialist în drept sportiv, care arată că regulamentul Federației Portugheze de Fotbal prevede suspendarea automată în cazul unui jucător care părăsește fără justificare activitățile echipei naționale.
Cristiano Ronaldo, suspendat preventiv după plecarea din cantonament
Totul a început pe 30 septembrie, când Cristiano Ronaldo a decis să părăsească cantonamentul Portugaliei, aflată în Danemarca pentru meciurile din Liga Națiunilor.
Atacantul fusese rezervă neutilizată în partida cu Norvegia, iar ulterior aflase că nu urma să fie titular nici împotriva Danemarcei. Nemulțumit de situație, Ronaldo a plecat din cantonament înaintea partidei. Potrivit articolului 160 din regulamentul disciplinar al Federației Portugheze de Fotbal, un jucător convocat care abandonează fără justificare un antrenament, un meci sau o altă activitate a echipei naționale riscă o suspendare cuprinsă între o lună și șase luni.
În cazul unui fotbalist profesionist, regulamentul prevede și o amendă cuprinsă între 510 și 1.020 de euro. Gonçalo Almeida susține că părăsirea cantonamentului atrage automat suspendarea preventivă în ceea ce privește participarea la acțiunile naționalei. Federația Portugheză de Fotbal nu a anunțat însă până acum o sancțiune disciplinară definitivă în cazul lui Cristiano Ronaldo.
Pedeapsa lui Ronaldo ar putea fi redusă la 15 zile
Cristiano Ronaldo ar putea beneficia de o prevedere a regulamentului care permite reducerea sancțiunii în cazul în care jucătorul recunoaște integral faptele. Articolul 244 stabilește că limitele sancțiunii pot fi reduse la jumătate dacă mărturisirea este integrală, fără rezerve și nu există îndoieli privind credibilitatea acesteia.
În această variantă, pedeapsa minimă de o lună ar putea coborî la 15 zile, iar amenda minimă de 510 euro ar putea fi redusă la 255 de euro. Gonçalo Almeida consideră că declarațiile publice făcute de Cristiano Ronaldo după plecarea din cantonament ar putea conta în această situație. Fotbalistul și-a recunoscut gestul, și-a cerut scuze și a transmis că este pregătit să accepte consecințele.
Decizia finală privind durata sancțiunii aparține Consiliului de Disciplină al Federației Portugheze de Fotbal.
Cristiano Ronaldo ar putea reveni la națională în noiembrie
Următoarele meciuri ale Portugaliei sunt programate în luna noiembrie. Lusitanii vor întâlni Danemarca pe 14 noiembrie, la Braga, iar pe 17 noiembrie vor juca în deplasare cu Țara Galilor. Cristiano Ronaldo ar putea fi disponibil pentru aceste partide, deoarece perioada petrecută sub suspendarea preventivă se scade din sancțiunea stabilită ulterior.
Selecționerul Jorge Jesus și președintele Federației Portugheze de Fotbal, Pedro Proença, au transmis că ușa naționalei rămâne deschisă pentru Ronaldo. Starul portughez nu și-a anunțat retragerea și a spus că este disponibil să revină după încheierea situației disciplinare.