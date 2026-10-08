Cristiano Ronaldo, suspendat preventiv după ce a părăsit cantonamentul Portugaliei. Ce pedeapsă riscă starul lusitan

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 oct. 2026, 13:00

Cristiano Ronaldo trece printr-un moment delicat la naționala Portugaliei. Starul în vârstă de 41 de ani se află sub incidența unei suspendări preventive automate după ce a părăsit cantonamentul reprezentativei înaintea meciului cu Danemarca, iar sancțiunea definitivă nu a fost încă stabilită.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Cristiano Ronaldo