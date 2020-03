Coronavirus România. Vaccinul pneumococic, posibilă soluție. Cum funcționează

"OMS spune că acești copii până la vârsta copilăriei trebuie să fie vaccinați cu cel puțin două doze. Dacă sunt în primul an, vor lua trei doze. După această vârstă, se recomandă o doză, aleator la cei de vârstă adultă, concentrarea este pe vârsta copilăriei. Ce rol are această doză? În primul rând, trebuie să ne asigurăm că nu sunt în incubație de infecție cu Coronavirus, că atunci nu avem voie să îi vaccinăm acum, decât după ce ne-am convins că nu au infecția cu coronavirus, adică după două săptămâni. Atunci pot fi vacinați", a spus, într-o intervenție la Realitatea PLUS, prof. dr. Ioan Gherghina.

Și președintele Societății Române de Microbiologie susține că vaccinul pneumococic ar putea fi benefic.

"E un vaccin care se poate administra la copii sau la adulți. Persoanele adulte sau vârstince pot face o doză din acest vaccin pneumococic care previne suprainfecțiile bacteriene al unor boli virale, inclusiv infecția cu coronavirus", a spus Alexandru Rafila.

Noul tip de coronavirus afectează primordial plământul și imunitatea. La nivel mondial se fac încercări pentru crearea unor vaccinuri împotriva COVID-19. În prezent, în SUA şi în Marea Britanie se testează un vaccin.

"Au murit persoane de diferite vârste, adolescen'i in Franța, diferența o face starea sistemului imunitar. Realizarea vaccinărilor exersează imunitatea să lupte împotriva infecțiilor, inclusiv a infecției cu coronavirus", a spus prof. dr. Ioan Gherghina.