Comandantul Forțelor Terestre americane în Europa, vizită la Baza Kogălniceanu la câteva ore după incidentele cu drone în spațiul aerian al României – VIDEO

Comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa, generalul Christopher Donahue (Profimedia)
Comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa, generalul Christopher Donahue, face azi o vizită la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, la doar câteva ore după cea mai amplă alertă de incursiuni ale unor drone din zona de conlifct în spațiul aeroian al Românieie. Generalul Donahue și ministrul Apărării Naționale ,Ionuț Moșteanu  vor discuta cu militarii aliați staționați în bază.

La eveniment vor participa ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, generalul american, Christopher Donahue, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general-locotenent Ciprian Marin precum și Chargé d’Affaires al SUA, Michael Dickerson, a transmis MApN.

În cadrul evenimentului va avea loc o expoziție statică a capacităților SUA, române și germane, iar apoi vor avea loc declarații ale diplomatului SUA și ale ministrului Apărării Naționale.