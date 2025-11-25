La eveniment vor participa ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, generalul american, Christopher Donahue, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general-locotenent Ciprian Marin precum și Chargé d’Affaires al SUA, Michael Dickerson, a transmis MApN.
Dronă căzută în județul Vrancea, după ce autoritățile au emis mesaje Ro-Alert în trei județe - FOTO/VIDEO
În cadrul evenimentului va avea loc o expoziție statică a capacităților SUA, române și germane, iar apoi vor avea loc declarații ale diplomatului SUA și ale ministrului Apărării Naționale.