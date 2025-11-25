„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăposți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost rămâneți în interiorul casei departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesaj.

Mesajul emis marți dimineața vizează inclusiv municipiul Galați.

La scurt timp, Ministerul Apărării Naționale a transmis o informare mai detaliată.

Forțele Aeriene au detectat pătrunderi de drone în spațiul aerian național Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației.

Ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea. La ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona județului Tulcea.

La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României. La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați. La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta. În momentul emiterii comunicatului, situația este monitorizată de MApN.

* * * Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național, în condițiile prevăzute la art 18: “Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanțele specifice ale evenimentului și ținând cont de prioritatea protejării vieții persoanelor, ultima soluție posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian național.”

Atacurile cu drone ale Federației Ruse au fost frecvente în ultimele zile în apropierea frontierei cu România.