Potrivit Ministerului ucrainean al Energiei, rușii au lansat un „atac combinat masiv” asupra instalațiilor energetice, în contextul în care Rusia își intensifică loviturile asupra infrastructurii critice înainte de iarnă.

Sirenele de raid aerian au răsunat în Kiev în jurul orei 1:00, iar explozii puternice au fost raportate timp de aproximativ o oră, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană au fost activate pentru a intercepta dronele și rachetele lansate dinspre teritoriul rus.​

Forțele ruse au folosit drone kamikaze de tip Shahed și rachete balistice Kinzhal, ceea ce a ridicat nivelul de alertă în întreaga țară. Armata ucraineană a vorbit despre o amenințare balistică extinsă, pe fondul unor decolări de bombardiere MiG-31 și a unui val coordonat de lovituri asupra mai multor regiuni, conform kyivindependent.com.​

În cartierul Pecherskyi din Kiev, mai multe blocuri de locuințe cu mai multe etaje au fost avariate și au luat foc în urma impactului sau a resturilor de rachetă, a anunțat primarul Vitali Kliciko. Unul dintre obiectivele lovite a fost un imobil de 22 de etaje, unde distrugerile s-au produs pe mai multe niveluri, între etajele 4 și 8, pompierii luptând ore în șir cu incendiile și evaluând stabilitatea structurală a clădirii.​

Serviciile de urgență au evacuat locatari și au raportat persoane rănite, inclusiv copii, iar autoritățile avertizează că sub dărâmături ar putea exista încă victime. În paralel, în alte cartiere ale capitalei au fost raportate pagube la clădiri rezidențiale și la infrastructură urbană, precum și întreruperi de alimentare cu energie și apă în anumite zone.​

Conform administrației militare a orașului Kiev și datelor serviciilor de urgență, cel puțin o persoană a murit și mai multe au fost rănite în urma atacului, bilanțul fiind actualizat pe măsură ce echipele de salvare finalizează căutările. Medicii și paramedicii au acordat îngrijiri la fața locului și au transportat răniții la spitale, în timp ce autoritățile locale le-au cerut cetățenilor să rămână în adăposturi pe durata alertelor aeriene.​

Ministerul Energiei a anunțat că echipele tehnice vor începe evaluarea daunelor și lucrările de reparații imediat ce situația de securitate o va permite, într-un efort de a limita penele de curent și riscul de noi întreruperi masive. Atacul de la Kiev se înscrie într-un șir de lovituri recente asupra infrastructurii energetice ucrainene, despre care autoritățile de la Kiev afirmă că au scopul de a lăsa populația fără electricitate și încălzire în sezonul rece.