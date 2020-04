Coronavirus România. Paracetamolul, pe cale de dispariție în farmacii

Goana după Paracetamol a început după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora medicamentul i-ar putea ajuta pe bolnavi, în lupta împotriva coronavirusului.

„Rog pacientii sa nu-si faca stocuri, una, doua cutii merita sa le ai, 40 de tablete. Oricum, mai mult de 3 tablete pe zi nu poti lua. Nu are rost sa-si faca stocuri doar pentru ca acest medicament apare in protocolul de tratare a COVID. El nu este eficient in tratarea virusului ci a simptomelor, cum ar fi febra”, transmite Dragoș Damian, director Executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România

În acest moment, în farmacii există stocuri de paracetamol, pentru mai puțin de o lună, adică 10-20 de zile.

„Cu condiția ca pacientii sau oamenii sanatosi sa nu intre in panica si sa nu incerce sa transfere paracetamolul din depozitele farmaciilor acasa. De ce? pentru ca s ar putea sa nu aiba nevoie”, spune Dumitru Lupuleasa, președintele Colegiului Farmaciștilor din România.

Există și alt risc. După ce parlamentarii au anunțat că vor plafonarea prețului, producătorii atrag atenția că Paracetamolul tot ar dispărea din farmacii, pentru că ar ajunge la export.

„Avem comenzi in strainatate. Producatorii, daca sunt obligati sa practice un pret minim in piata fara sa existe o discutie cu ei, vor prefera sa fabrice la export unde cutia este aproape 2 euro, adica 10 lei. În Romania nu depaseste 5 lei”, avertizează Dragoș Damian, director Executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România

În ultima perioadă, prețul Paracetamolului a crescut. În unele farmacii, a ajuns să coste dublu.