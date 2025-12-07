Consiliul Europei și Parlamentul European au decis săptămâna trecută în privința unui regulament privind plățile cash să ca micile magazine din mediul rural să permită retragerea de către clienți a sumei maxime echivalente a 150 de euro (circa 750 de lei).

„Accesul la numerar va fi îmbunătățit în special pentru persoanele din zonele rurale care pot avea dificultăți în accesarea unui bancomat. În cadrul noului cadru, comercianții cu amănuntul vor putea oferi retrageri de numerar fără a fi necesară efectuarea unei achiziții. Pentru a preveni abuzurile, astfel de retrageri vor necesita tehnologia cipului și a codului PIN și vor fi supuse unei limite maxime de retragere de 150 EUR sau echivalentul în moneda națională”, se arată în document.

În România există de aproape 10 ani reglementări legale crae prevăd retragrea de numerar de la magazin, dar puțină liumea știe despre existența lor.

Pe de altă parte, impunerea uneie asemena reglemenrăi vine pe donful uneo ample dispute legate de intenbșia guvernuluoi de a reduce plata pensiilor în bani cash, c eea ce a r crea probleme tocmai în mediul rural.