Duminică dimineață, România exporta în Republica Moldova la puterea de peste 1.300 MW, cel mai mult prin linia electrică aeriană (LEA) 400 kV Isaccea-Vulcănești, dar și prin cele de 110 kV Huși-Cioara, Stânca-Costești și Țuțora-Ungheni, potrivit datelor operatorului român de transport și sistem Transelectrica, scrie profit.ro.

Conform datelor operatorului sistemului energetic de peste Prut, Moldelectrica, la aceeași oră, Republica Moldova exporta în Ucraina aproape 1000 MW.

Structura schimburilor transfrontaliere dintre cele trei țări se menține, de altfel, de ieri: Chișinăul importă din România și exportă mai departe către Ucraina cea mai mare parte, pentru a suplini pierderile de alimentare cauzate de atacurilor rusești asupra asupra sistemului energetic al Ucrainei.