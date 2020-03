Coronavirus România. Ce prevede Ordinul emis de ministrul Marcel Vela, prin care Poliția locală este coordonată de MAI

Ordinul pentru operaționalizarea conducerii Poliției locale de MAI a fost publicat vineri seara in Monitorul Oficial.

Ordinul a fost discutat în ședința-maraton a Guvernului din această săptămână. Premierul Ludovic Orban a anunțat joi că a cerut MAI, mai ales după preluarea Poliției Locale, să ia măsuri energice pentru respectarea carantinei și izolării l domiciliu, inclusiv cu echipe mobile care să verifice la fața locului, cu primăriile. Ludovic Orban a cerut măsuri drastice de sancționare, prin amenzi sau dosare penale pentru cei care nu respectă carantina și izolarea la domiciliu.

Ordinul a fost necesar pentru aplicarea masurilor din competenta Ministerului Afacerilor Interne, prin includerea politiei locale in ansamblul misiunilor specifice desfasurate de catre structurile ministerului, in contextul raspandirii noii forme de Coronavirus SARS-COV-2, care determina boala COVID-19 si in temeiul decretului prin care a fost instaurata starea de urgenta pentru 30 de zile.

ORDIN nr. 44 din 19 martie 2020 pentru operaționalizarea conducerii poliției locale de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 20 martie 2020

Având în vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a măsurii de primă urgență cu aplicabilitate directă în domeniul ordinii publice, prevăzută la art. 1 din anexa nr. 1 la acesta,

luând în considerare necesitatea implementării măsurilor din competența Ministerului Afacerilor Interne, prin includerea poliției locale în ansamblul misiunilor specifice desfășurate de către structurile ministerului, în contextul răspândirii noii forme de Coronavirus SARS-COV-2, care determină boala COVID-19,

în temeiul art. 20 lit. n) și al art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Articolul 1

( 1) Pe durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, Poliția Română conduce operațional, prin inspectoratele de poliție județene/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, poliția locală care funcționează în raza de competență a acestora.

(2) Resursele necesare desfășurării activității poliției locale sunt asigurate, în continuare, de către unitățile administrativ-teritoriale din care fac parte.

(3) Șefii poliției locale au obligația de a comunica, de îndată și ulterior, în dinamică, șefilor inspectoratelor de poliție județene/Direcției Generale de Poliție a Municipiului București situația sediilor, a resurselor umane, a bazelor de date, a echipamentelor și mijloacelor din dotare, potrivit grilei de raportare și altor criterii/cerințe stabilite de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române.

(4) Șefii inspectoratelor de poliție județene/Direcției Generale de Poliție a Municipiului București stabilesc, de îndată, prin dispoziție, modalitatea de angrenare a poliției locale în cadrul activităților realizate de unitățile de poliție din subordine, precum și responsabilitățile și modul de acțiune al acestora.

(5) Dispozițiile emise potrivit alin. (4) se modifică atunci când situația operativă o impune.

(6) Dispozițiile emise potrivit alin. (4) și (5) se transmit unităților de poliție din subordine nominalizate în cuprinsul acestora, precum și poliției locale pentru punere în aplicare de îndată.

Articolul 2

În aplicarea prezentului ordin, inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române poate emite dispoziții cu privire la stabilirea modalității de angrenare a poliției locale în cadrul activităților realizate de unitățile de poliție, a responsabilităților și a modului de acțiune al acesteia.

Articolul 3

Nerespectarea măsurilor/regulilor stabilite prin prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

Articolul 4

Pentru constatarea contravențiilor prevăzute la art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, și aplicarea sancțiunilor, raportat la prevederile prezentului ordin, se împuternicește personalul structurilor de control organizate la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române și la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

Articolul 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne, Marcel Ion Vela

București, 19 martie 2020. Nr. 44.