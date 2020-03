Coronavirus. Măsură fără precedent luată de Bruxelles! Comisia Europeană, liber la deficit excesiv

Măsura a fost luată pentru ca statele să poată acționa mai bine în combaterea coronavirusului.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri suspendarea regulilor de disciplină bugetară în UE, o măsură inedită care va permite statelor membre să cheltuiască atât cât este nevoie pentru a lupta împotriva consecințelor economice ale pandemiei de coronavirus.

„Astăzi, și este nou și nu a mai fost făcut anterior, am declanșat clauza derogatorie generală”, care permite derogarea temporară de la aceste reguli, a afirmat șefa Comisiei, într-o înregistrare video publicată pe Twitter.

„Acest lucru înseamnă că guvernele naționale pot injecta în economie atât cât au nevoie”, a adăugat ea.

Cei 27 de miniștri de Finanțe ai UE trebuie să valideze această suspendare într-o videoconferință prevăzută să aibă loc în următoarea săptămână.

Această clauză permite derogarea temporară de la Pactul de Stabilitate și de Creștere, care fixează regulile bugetare ale statelor. Printre obligațiile pe care statele membre nu mai trebuie să le respecte - faimoasa regulă care impune un deficit public sub 3% din PIB.

Este o premieră activarea acestei clauze. Creată în 2011, în plină criză a zonei euro, nu a fost activată până acum.

