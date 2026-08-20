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Politica· 2 min citire

Conferință cu scandal: useriștii pun pumnul în gura presei. Jurnaliștii nu au fost lăsați să își termine întrebările

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 14:39
SursăRealitatea PLUS

Conferința de presă organizată după revalidarea lui Dominic Fritz la conducerea USR s-a transformat într-un schimb tensionat între reprezentanții partidului și jurnaliști. Un reporter a fost întrerupt înainte de a-și termina întrebarea, iar purtătorul de cuvânt Cristian Seidler a tratat intervenția acestuia drept un comentariu politic. În locul unui răspuns direct, jurnalistul a fost acuzat că prezintă informații parțiale și că încearcă să deturneze atenția.

Jurnalistul a cerut să fie lăsat să-și termine întrebarea

Reporterul a atras atenția că se află la conferință în calitate de jurnalist și că trebuie să i se permită să formuleze întrebarea până la capăt. Acesta a subliniat că îi ascultase pe reprezentanții USR fără să-i întrerupă și a respins încercarea de a transforma intervenția sa într-o discuție despre implicare politică. Întrebarea viza modul în care publicul și, în special, electoratul USR percep schimbările de poziție ale partidului în funcție de interesele și oportunitățile politice.

Jurnalist: „Am venit ca jurnalist la o conferință de presă, nu ca să vă spun dacă mă implic sau nu. Lăsați-mă să termin, eu v-am lăsat să vorbiți. Suntem la o conferință de presă în care aștept întrebări, nu comentarii politice. Cum percepeți dumneavoastră că publicul și mai ales electoratul USR percepe schimbările acestea de poziție, da, în discursul politic al USR, care se schimbă odată cu interesele politice sau cu oportunitățile politice? Mulțumesc.”

Cristian Seidler: „Vă mulțumesc pentru afirmația politică pe care ați făcut-o. Asta se... se observă. (...) Ați ați citit parțial și ați susținut niște semi-adevăruri, cred că se numesc minciuni. Scuzați-mă că vă răspund la întrebare în conferința noastră de presă. Vă mulțumesc că-mi permiteți să-mi duc la sfârșit ideea. Așadar, orice încercare de a scoate din context afirmații ale unor membri USR dintr-un moment sau altul nu are nicio legătură și doar încearcă să deturneze atenția...”

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