Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență pregătește noi RESTRICȚII în Capitală

„Referitor la interzicerea activității în restaurante, cafenele.

Am constatat ca barurile, cluburile, discotecile nu erau in adresa DSP. S-a constatat că aici rata infectarilor e mai mare ca in rest.

A doua modificare. Au fost sesizari de la cetățeni. Distanta de 100 de metri în jurul școlii e prea mare, pentru purtarea măștii, drept care Comitetul municipal a horarat ca aceasta distanta sa fie redusa la 50 de metri.

A treia hotărâre e inedita. Ieri, la propunerea a doi membri din Comiteul municipal , interzicerea jocurilor de noroc si a cazinourilor nu era trecuta. Drept care s-a emis această propunere, cu amendamentul ca nu sunt interzise jocurile, pariurile și loteriile, cu exceptia pariurilor si loteriilor unde se elibereaza bilet”, a declarat, miercuri, prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu.

„Dacă rata va ajunge la 3 se vor lua măsuri extreme”, a mai avertizat prefectul.

„Noi sperăm că după impunerea acestor măsuri va apărea un palier apoi de regres al cazurilor”, a adăugat Cojanu.

Prefectul Capitalei a spus că este posibilă și carantinarea sectoarelor dacă evoluția epidemiei de COVID-19 și numărul cazurilor confirmate o vor impune.