Comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, se află luni într-o vizită oficială în România.

„Sper că se va întâmpla curând. Comisia a făcut, după cum ştiţi, în aceşti zece ani, evaluarea că România este pregătită pentru Schengen. Iar aceasta este poziţia noastră în continuare. Încercăm să convingem Consiliul să avanseze, deoarece este momentul ca România să fie membru deplin în Schengen”, a declarat Johansson în cadrul unei conferinţe de presă comune cu ministrul de interne, Lucian Bode.

Comisarul european a vizitat și Punctul de Trecere a Frontierei Siret și tabăra mobilă de refugiaţi amenajată pe stadionul din localitate.

“The weather is pretty cold here in Siret, Romania 🇷🇴 but the Romanian welcome for people fleeing from war in Ukraine is very warm.”



My visit to Siret border crossing point and refugee camp.

🎥 https://t.co/AdweBl7gsn



🇪🇺🇺🇦