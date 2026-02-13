Colivă cu nucă. Rețeta pas cu pas, perfectă pentru Moșii de iarnă

Publicat 13 feb. 2026, 13:27 Actualizat 13 nov. 2026, 23:06

Moșii de iarnă, cunoscuți în tradiția ortodoxă și ca Sâmbăta Morților, sunt un moment important în care sunt pomeniți cei trecuți la cele veșnice. În acest an, Biserica Ortodoxă face pomenirea celor adormiți sâmbătă, pe data de 14 februarie.

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