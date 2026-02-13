Colivă cu nucă. Rețeta pas cu pas, perfectă pentru Moșii de iarnă

Moșii de iarnă, cunoscuți în tradiția ortodoxă și ca Sâmbăta Morților, sunt un moment important în care sunt pomeniți cei trecuți la cele veșnice. În acest an, Biserica Ortodoxă face pomenirea celor adormiți sâmbătă, pe data de 14 februarie.
Moșii de iarnă, cunoscuți în tradiția ortodoxă și ca Sâmbăta Morților, sunt un moment important în care sunt pomeniți cei trecuți la cele veșnice. În acest an, Biserica Ortodoxă face pomenirea celor adormiți sâmbătă, pe data de 14 februarie.
Conform tradiției, în această zi se împart alimente gătite, pregătite cu grijă și oferite împreună cu vase noi. Printre colacii, sarmalele, piftie, plăcintele, fructele și vin, se află și nelipsita colivă pe care gospodinele o pregătesc cu mare grijă.
Noi am descoperit o rețetă simplă și delicioasă de colivă pe care trebuie neapărat să o încerci, mai ales dacă sâmbătă mergi la biserică.
INGREDIENTE:
1 kg arpacaș (sau grâu)
3 căni cu apă
500 g zahăr
250 g nuci, măcinate
150 g stafide albe
2 sticluțe cu rom
coajă de lămâie, vanilie, o linguriță cu sare
Pentru decor: nucă de cocos, bomboane de ciocolată, 3 linguri cu cacao
sau fulgi de migdale, caise confiate etc.
MOD DE PREPARARE:
– Alegem grâul de impurități și îl spălăm bine; punem la fiert, într-un vas cu pereții groși, arpacașul, apa și o linguriță cu sare.
– Eventual punem o tablă groasă dedesubt.
– Încercăm bobul și, dacă este aproape fiert, adăugăm zahărul și mai lăsăm 10 minute (să stea lingura drept în fiertură!).
– Dăm deoparte, acoperim cu o folie alimentară (să nu prindă compoziția o pojghiță) și lăsăm la răcit.
– Compoziția se amestecă apoi cu nucile sfărâmate (cu sucitorul, pe o coală albă) sau măcinate la mașină, stafidele și mirodeniile.
– Rezultă 2 platouri unde vom modela frumos compoziția; acoperim cu nucă de cocos (netezim cu un cuțit sau cu ajutorul unei coli A4, presând ușor) și punem tiparul sub formă de cruce și pudrăm cu cacao sau facem crucea din bomboane de ciocolată.
– Pe margini facem cerculețe din cacao, cu un căpăcel de la o sticlă de plastic.
– Putem decora și cu alte fructe uscate: fulgi de migdale, caise uscate confiate, alune întregi nesărate, coapte și frecate de pieliță.
– Dăm la rece și apoi o vom duce la biserică pentru a fi sfințită, potrivit sursei.
Pentru detalii despre rolul colivei în ritual, citește și ghidul despre semnificația colivei în tradiția românească.