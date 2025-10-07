Alertă Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, București

FENOMENELE VIZATE:

Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE.

BAZINELE HIDROGRAFICE AFECTATE:

Desnăţui, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Călmăţui, Siret, Prut şi râurile din Dobrogea.

MOMENTUL PRODUCERII FENOMENELOR VIZATE:

Data: 07.10.2025 ora 12:00 – 09.10.2025 ora 12:00

Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, se actualizează AVERTIZAREA HDROLOGICĂ nr. 84 din 06.10.2025, după cum urmează:

COD GALBEN

În intervalul 07.10.2025 ora 12:00 – 09.10.2025 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău și Brăila), Buzău (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău, Prahova și Brăila), Râmnicu Sărat (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Trotuş – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea), Siret – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Bistriţa (judeţele: Bacău, Vrancea şi Galaţi), Bârlad (judeţele: Iași, Vaslui, Neamţ, Bacău, Vrancea și Galaţi), Prut- afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui și Galaţi) și râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

În intervalul 07.10.2025 ora 18:00 – 09.10.2025 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru (judeţele: Mehedinţi și Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău (judeţele: Covasna, Brașov, Harghita, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Suceava – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţul Suceava), Moldova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Suceava și Neamţ), Bistrița – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita și Bacău), Jijia – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Sitna (judeţele: Botoșani și Iași).

COD PORTOCALIU

În intervalul 07.10.2025 ora 21:00 – 08.10.2025 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru (judeţele: Harghita, Covasna și Brașov), Bârsa (judeţul Brașov), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte Ac. Dridu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Dridu (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău și Brăila), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Banița (judeţele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Trotuș – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ghimeș Făget (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea), Bistriţa – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Izvoru Muntelui (judeţele: Harghita, Neamţ și Bacău), Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Trotuș (judeţele: Vrancea şi Galaţi), Bârlad – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Iași, Vaslui, Neamţ, Bacău, Vrancea și Galaţi) şi Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui și Galaţi).

COD ROŞU

În intervalul 07.10.2025 ora 21:00 – 08.10.2025 ora 24:00 pe râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

Se menţionează că fenomenele hidrologice periculoase se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate, conform textului mesajului.

În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.

Se impune urmărirea evoluției situației hidrometeorologice, în conformitate cu ”Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră”.