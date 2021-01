CHECK-IN. 4 centre de vaccinare în tot județul Ilfov 

În județul Ilfov vor fi disponibile 26 de centre de vaccinare impotriva noului coronavirus in etapa a doua de vaccinare, anunta prefectura. 22 dintre acestea se vor deschide etapizat, astfel, de luni 18 ianuarie, locuitorii vor avea la dispozitie doar 4 centre.

Vor fi oare suficiente? Ramane de vazut cat de mare va fi cererea la nivelul judetului Ilfov. Institutia prefectului Ilfov are in plan deschiderea altor 22 de centre, insa totul depinde de cat de multi oameni se vor inscrie pentru imunizare. Spre comparatie, in Sectorul 4 vor fi deschise 30 de centre de vaccinare la o populatie mult mai mica. Programarile pentru vaccin se pot face incepand din 15 ianuarie pe platforma programare.vaccinarecovid.gov.ro.

Acolo va introduceti datele si alegeti centrul in care doriti sa mergeti pentru a primi serul. Persoanele aflate in evidenta cu boli cronice se pot programa pentru vaccinare, fie prin medicii de familie, pe lista carora sunt inscrisi, fie prin intermediul oricarui alt medic de familie. Inscrierile se mai pot face la call-center-ul 021.414.4425 sau prin structurile de asistenta sociala de la nivelul primariilor.

Campania de vaccinare din Romania a debutat timid, dar continua in forta, asa ca e foarte important sa va informati cu privire la acest vaccin si sa alegeti daca va vaccinati dupa o discutie purtata in primul rand cu medicul dvs. de familie, impreuna pentru o viata normala.

Ana Maria Pacuraru da zilnic check-in unde descoperim o problema. Astfel, autoritatile vor avea o harta cu puncte in care trebuie sa vina cu solutii. Daca aveti un subiect, trimiteti un mesaj la martorocular@realitatea.net.