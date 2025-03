Narcisa (Narcissus )

Cu florile lor distincte si parfumul dulce, narcisele sunt simboluri clasice ale primaverii si aduc o nota de veselie in orice gradina.

Acestea sunt excelente pentru gradinarii incepatori. Narcisele prospera in climat cu ierni reci si se naturaliza in timp. In climatele calde, narcisele sunt adesea vandute ca bulbi preraciti si plantate ca anuale.

Zambila (Hyacinthus orientalis):

Cu parfumul sau dulce si flori in nuante vibrante, zambila este o floare de primavara clasica, perfecta pentru gradinile si ghivecele de pe terase.

Zambilele au bulbii pereni, foarte usor de cultivat. Vor reveni in fiecare an, desi florile lor se vor diminua in vigoare dupa cateva sezoane. Chiar si la distanta, vei observa parfumul intens al acestor flori si varfurile florilor. Pentru cel mai puternic si mai extins miros, cresteti zambilele in grupuri mari. Florile de zambila se amesteca bine si cu alti bulbi infloriti de primavara.

Lalea (Tulipa spp.):

Lalelele sunt simboluri clasice ale primaverii, cu flori mari si variate in nuante vibrante. Acestea umplu gradinile de primavara cu culoare si parfum.

In functie de soiul de lalele si de climatul dvs., lalelele sunt plante perene sau anuale. Lalelele timpurii infloresc inca din martie, dar cele mai multe infloresc in aprilie sau mai, deoarece lalelele incoltesc si infloresc devreme in primavara, lalelele functioneaza bine sub copaci si arbusti care vor frunze pentru a crea conditii umbrite mai tarziu in sezon.

Lacramioare (Convallaria majalis):

Cu frunzele sale verzi stralucitoare si flori albe parfumate, lacramioarele sunt plante perfecte pentru a acoperi solul in zonele umede sau umbrite ale gradinii.

Nu lasati sa va pacaleasca aspectul delicat al florilor, acesta este un acoperis de sol rezistent, care se raspandeste treptat, dar persistent pentru a forma colonii dense pana la punctul de a fi considerat invaziv.

Iasomie (Philadelphus coronarius):

Iasomia este o planta cu flori albe parfumate, care isi dezvaluie splendoarea primavara.

Acesti arbustii cresc pana la 3 metri inaltime si latime si au o rata de crestere destul de rapida, castigand aproximativ 60 cm pe an.

Panseluta (Viola x wittrockiana):

Panselutele aduc o varietate de culori si modele in gradina si sunt perfecte pentru borduri, ghivece si cosuri suspendate.

Iris (Iris germanica):

Irisul este cunoscut pentru frumusetea si eleganta florilor sale, care vin intr-o varietate de culori si forme. Este o floare perfecta pentru gradini si borduri.

Vinca/Saschiu (Vinca minor):

Cu frunze perene si flori albastre sau albe, vinca este o planta acoperitoare de sol ideala pentru margini sau zone umbrite ale gradinii.

Gutui japonez (Chaenomeles speciosa):

Cu flori frumoase si fructe decorative, gutuiul japonez este o alegere excelenta pentru gradinile de primavara.

Acest arbust rezistent, cu tulpini multiple, produce flori frumoase rosii, portocalii, albe sau roz si frunzis stralucitor, verde inchis. Arbustii infloresc de obicei prolific pentru o perioada relativ scurta de la inceputul primaverii pana la mijlocul primaverii, in clima mai calda chiar si la sfarsitul iernii. Perioada de inflorire a speciei nu este adesea mai lunga de o saptamana.

Ploaie de aur (Forsythia x intermedia):

Cu ramurile sale bogate in flori galbene, forsythia adauga o nota stralucitoare in peisajul primavaratic. De asemenea, atunci cand florile sale galbene impodobesc ramurile arcuite, stim ca iarna s-a retras complet.

Arbustul este cel mai bine folosit atunci cand este grupat in margini de arbust, dar este, de asemenea, un arbust de gard viu bun. Aceste plante cresc oarecum rampant si ar putea necesita taierea ocazionala de intinerire.

Magnolia (Magnolia spp.):

Magnoliile infloreste cu flori mari si parfumate, care aduc o nota de eleganta si rafinament in gradina.

Magnoliile sunt printre cei mai timpurii copaci si arbusti care au produs flori de primavara; multe tipuri isi produc inflorirea inainte sa apara frunzele mari. O alegere buna pentru un copac de peisaj este magnolia stea, care ramane mai scurta decat magnolia farfurioara si infloreste cel mai devreme. Magnolia stea are flori albe, spre deosebire de magnolia farfurioara si magnolia Jane, ambele inflorind in roz. Magnolia Jane poate fi cultivata ca arbust sau copac.