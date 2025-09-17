1. Merisoare(Cranberry)

Extractele din merisoare sunt cele mai studiate remedii naturiste pentru infectiile urinare. Ele contin proantocianidine, substante care impiedica bacteriile (in special E. coli) sa adere la peretii tractului urinar. Consumul regulat de suc natural fara zahar sau capsule standardizate poate reduce riscul de recidiva.

2. D-manoza

Un zahar natural prezent in anumite fructe, d-manoza functioneaza similar cu merisorul, blocand atasarea bacteriilor de vezica urinara. Studiile arata ca este eficienta in preventia infectiilor urinare recurente si poate fi folosita in siguranta pe termen mai lung.

3. Probioticele

Dezechilibrele florei vaginale si intestinale cresc riscul de infectii urinare. Probioticele cu Lactobacillus pot ajuta la mentinerea unui microbiom sanatos si la reducerea riscului de recidiva, potrivit cercetarilor.

4. Ceaiuri din plante medicinale

Coada calului – are efect diuretic usor, ajutand la eliminarea bacteriilor prin flux urinar crescut.

– are efect diuretic usor, ajutand la eliminarea bacteriilor prin flux urinar crescut. Urzica – sustine detoxifierea si diureza.

– sustine detoxifierea si diureza. Afinul – are proprietati antibacteriene si antioxidante.

– are proprietati antibacteriene si antioxidante. Busuiocul si cimbrul – pot calma disconfortul si au efect antiseptic.

5. Uleiul de oregano

Studiile arata ca uleiul de oregano are proprietati antimicrobiene puternice. In cazul infectiilor recurente, poate fi folosit ca supliment, dar numai sub recomandarea unui specialist, deoarece este concentrat si poate fi iritant.

sursa: Sfat Naturist